Etah News: कार्यकर्ता विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहें, पीडीए को करें मजबूत : सपा
Etah News: सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने कार्यकर्ताओं से विधानसभा चुनाव की तैयारी का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पार्टी की जीत के लिए कार्यकर्ताओं को एकजुट रहना होगा। सम्मेलन में टिकट दावेदारों का स्वागत किया गया और प्रदेश में सुरक्षा के मुद्दे पर भी चर्चा की गई।
Etah News: सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने कहा कि समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाए। आज का कार्यकर्ता सम्मेलन टिकट बांटने के लिए नहीं बरन प्रत्याशियों की तैयारी का जायजा लेने का है। चुनाव के लिए टिकट एक व्यक्ति को मिलेगी। टिकट किसी को मिले कार्यकर्ता उसी को जिताने के लिए तैयार रहे। पीड़ीए मजबूत होगा तो कार्यकर्ता भी मजबूत होगा।
कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन
मंगलवार को जलेसर विधानसभा क्षेत्र के ब्रजभूमि गेस्ट हाउस में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोंधित करते हुए उन्होंने कहा कि जो भगवान राम के नहीं हुए वह प्रदेश और देश की जनता के क्या हो सकते हैं। जब अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में चढ़ावा तक सुरक्षित नहीं है तो प्रदेश में महिलाएं, छात्राएं कैसे सुरक्षित हो सकती है। जंतर मंतर पर पेपर लीक के विरोध में छात्र छात्राओं की ओर से किए गये प्रोटेस्ट में केन्द्र की मोदी सरकार द्वारा बालिकाओं पर जो जुल्म किए गए वह किसी से छिपा नहीं है।
कार्यकर्ताओं का स्वागत
इससे पूर्व कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचने पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया। उनका 51 किलो फूल की माला पहनाई, टिकट दावेदार प्रत्याशियों ने प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यकर्ता सम्मेलन को जिलाध्यक्ष परवेज जुबैरी, पूर्व विधायक रणजीत सुमन, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष धीरेंद्र सिंह यादव, राकेश यादव सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने विचार व्यक्त किए। विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत के दावे किए।
सम्मेलन में उपस्थित कार्यकर्ता
कार्यक्रम में पूर्व विधायक रणजीत सुमन, मंजीत यादव, सत्यवीर दिवाकर, धीरेंद्र सिंह यादव, वीरेश यादव, धर्मेंद्र सिंह यादव, बबलू यादव, समाजवादी युवजन सभा जिलाध्यक्ष अमित कुमार, जोनी, पुष्पेंद्र सिंह राजपूत, सीमा जाटव, मुसर्रत अंसारी, मोहम्मद आज़मी, वीरेश यादव, राजकुमार यादव, बंटी पठान, टीपू कुरैशी, मुसर्रत अंसारी सहित सैकड़ों सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।
प्रश्नोत्तर
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