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Etah News: कांवड़ यात्रियों के लिए पेट्रोल पंपों पर सुविधाएं पूर्ण करने के निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, एटा
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Etah News: श्रावण मास में होने वाली कांवड़ यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए प्रमुख मार्गों पर स्थित पेट्रोल पंपों का निरीक्षण किया गया। पूर्ति निरीक्षक ने सुविधाओं की जांच की और संचालकों को उचित व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। साफ-सफाई और अन्य जरूरी सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए चेतावनी भी दी गई।

Etah News: कांवड़ यात्रियों के लिए पेट्रोल पंपों पर सुविधाएं पूर्ण करने के निर्देश

Etah News: श्रावण मास में शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से गुरुवार को ब्लॉक क्षेत्र के प्रमुख मार्गों पर स्थित पेट्रोल पंपों का निरीक्षण किया गया। पूर्ति निरीक्षक ने एटा रोड, कम्पिल रोड, सरोठ रोड एवं कायमगंज रोड स्थित विभिन्न पेट्रोल पंपों का दौरा कर कांवड़ यात्रियों के लिए उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान पूर्ति निरीक्षक हरीश रंजन ने संबंधित संचालकों को व्यवस्थाएं हर समय सुचारु बनाए रखने के निर्देश दिए। साथ ही शौचालय, स्नानघर, वॉशबेसिन, स्वच्छ पेयजल, साफ-सफाई एवं यात्रियों की सुविधा से जुड़ी अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

इस दौरान उन्होंने बताया कि कांवड़ यात्रा के दौरान पेट्रोल पंपों सभी मूलभूत सुविधाएं पूरी होनी चाहिए। जिससे कि कांवड़ यात्रियों को सुविधाएं मिल सके। कुछ पेट्रोल पंपों पर साफ-सफाई एवं अन्य व्यवस्थाओं में कमी मिलने पर संबंधित संचालकों को चेतावनी देते हुए तत्काल सुधार करने के निर्देश दिए गए।

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