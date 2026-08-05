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Etah News: ट्रांसफार्मरों पर नहीं सुरक्षा के इंतजाम, सड़क पर खड़े कर दिए ट्राली ट्राली ट्रांसफार्मर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, एटा
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Etah News: सुनहरी नगर के राधा बिहार में ट्रॉली ट्रांसफार्मर के कारण बच्चे की मौत हुई। शहर के अन्य स्थानों पर भी ऐसे ट्रांसफार्मर खड़े हैं, जिनसे राहगीरों को खतरा है। स्थानीय लोग विद्युत निगम की लापरवाही पर आक्रोशित हैं और सुरक्षा की मांग कर रहे हैं।

Etah News: ट्रांसफार्मरों पर नहीं सुरक्षा के इंतजाम, सड़क पर खड़े कर दिए ट्राली ट्राली ट्रांसफार्मर

Etah News: राधा बिहार में बच्चे की मौत हुई मौत जैसे मंजर शहर में अन्य स्थानों पर भी है। इन स्थानों पर इन ट्राली ट्रांसफार्मरों को खड़ा कर दिया गया। इनके आसपास सेफ्टी के कोई इंतजाम नहीं है। रात के अंधेरे में कोई भी वाहन इनसे टकरा भी सकता है। यह जो ट्राली ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं वह खराब होने के लिए नहीं, बल्कि पुराने रखे हुए ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि करने के लिए लगाए गए हैं। मंगलवार को सुनहरी नगर कॉलोनी के मोहल्ला राधा बिहार में हुई घटना विद्युत निगम की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। सुनहरी नगर से राधा बिहार की तरफ जाने वाली मुख्य सड़क के कोने पर, बीते 04 महीनों से 400 केवीए का ट्रॉली ट्रांसफार्मर खड़ा कर हुआ है। बारिश के मौसम में चारों तरफ नमी और जलभराव की स्थिति रहने के बाद भी ट्रांसफार्मर को पानी से बचाने या राहगीरों को करंट से दूर रखने के लिए उस पर प्लास्टिक की तिरपाल तक नहीं डाली गई है। इससे कारण राधा बिहार में मुख्य सड़क पर खड़े इस ट्रांसफार्मर से पैदल चलने वालों और वाहन चालकों के लिए हर पल खतरा बना हुआ है। ऐसा अकेले राधा बिहार कालौनी में नहीं है।

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ट्रॉली ट्रांसफार्मर का खतरा

शहर में अन्य स्थानों पर भी इसी तरह की ट्राली ट्रांसफार्मर रखे हुए है। इनसे आने जाने वालों को पूरा खतरा है। इनके पास कोई सेफ्टी के इंतजाम नहीं है। इनके सहारे से वाहन से लेकर बच्चे निकलते रहते है। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इसमें शिकोहाबाद रोड स्थित धर्म कांटा, शांति नगर स्थित जगदीश ठेकेदार के घर के पास और सुनहरी नगर के राधा बिहार में पिछले कई महीनों से ट्रॉली ट्रांसफार्मर खड़े है। संबंधित बिजली अधिकारियों के अनुसार गर्मी के दिनों में इन तीनों स्थानों पर स्थाई रूप से लगे ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि करने के लिए ट्रॉली ट्रांसफार्मर लगाए है। विद्युत वितरण निगम ने स्थाई रूप से लगे ट्रांसफार्मरों की अब तक क्षमता वृद्धि नहीं कराई है। इससे ट्रांसफार्मर महीनों से खड़े है और स्थानीय लोगों और राहगीरों के लिए खतरे का कारण बने हुए है।

आक्रोश में कॉलोनीवासी, कठोर कार्रवाई की मांग

बालक के साथ हुई घटना के बाद से सुनहरी नगर और राधा बिहार कॉलोनी के आमोद कुमार द्विवेदी, ऋषभ चौहान समेत अन्य निवासियों में जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते विद्युत निगम अधिकारी चेत जाते, तो मासूम की जान न जाती। लोगों ने अब चेतावनी दी है कि जब तक सड़क के बीच से ट्रॉली ट्रांसफार्मर नहीं हटाया जाता और पूरी लाइन पर सेफ्टी गार्ड नहीं लग जाते, तब तक वह शांत नहीं बैठेंगे।

सुरक्षा की ख़ामोशी और शिक्षा

शहर के मुख्य मार्गों और कॉलोनियों के अंदर खुले हुए पड़े ट्रांसफार्मर बारिश के दिनों में मौत को दावत दे रहे है। बारिश के मौसम में खतरा होने की जानकारी होने के बाद भी विद्युत वितरण निगम ट्रांसफार्मरों पर न तो कोई सुरक्षा के इंतजार करता है और नाही ओवरलोडिंग के दौरान लगाए गए ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि कराता है। जिससे ट्रांली ट्रांसफार्मर महीनों तक खड़े होकर मुसीबतों का कारण बन रहे है।-रत्नेश परिहार, एडवोकेट, शांति नगर, एटा।

बिजली अधिकारी की प्रतिक्रिया

बारिश के दिनों मार्गों को घेर कर लगाए गए ट्रॉली ट्रांसफार्मरों से राहगीरों को सर्वाधिक खतरा बना हुआ है। सबसे अधिक समस्या बच्चों, बुजुर्गों और वाहन सवारों को उठानी पड़ रही है। बिजली निगम स्थाई ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि नहीं कराता कम लोड़ वाले ट्रांसफार्मर के स्थान पर महीनों के लिए ट्रॉली ट्रांसफार्मर खड़ा कर देता है। जिससे सभी को खतरा बना रहता है।-ब्रह्मानंद गुप्ता, शांति नगर, एटा।

सुनहरी नगर के राधा विहार इलाके को बिजली सप्लाई करने वाला ट्रांसफॉर्मर ओवरलोड हो गया था, इसलिए ट्रॉली पर लगा ट्रांसफॉर्मर लगाया गया है। ट्रांसफॉर्मर को कोने से हटाकर दूसरी जगह लगाया गया है। हालांकि योजना मौजूदा 100 केवीए ट्रांसफार्मर को 250 केवीए यूनिट से बदलने की थी, लेकिन उसके न मिल पाने के कारण 400 केवीए का ट्रॉली ट्रांसफार्मर लगाया गया, ताकि स्थानीय लोगों को बिना रुकावट बिजली मिलती रहे। जल्द ही ट्रॉली यूनिट को हटाने के लिए स्थायी ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाई जाएगी और हाईटेंशन लाइनों के नीचे सेफ्टी गार्ड लगाए जाएंगे।

-दिलीप कुमार भारती, एसडीओ (प्रथम), शहरी बिजली वितरण खंड़, एटा।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

राधा बिहार में बच्चे की मौत कैसे हुई?
राधा बिहार में ट्रॉली ट्रांसफार्मर की वजह से बच्चे की मौत हुई।
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