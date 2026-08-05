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Etah News: आरटीआई एक्टिविस्ट को रास्ते में घेरकर किया हमला, गला दबाकर मारने का प्रयास

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, एटा
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Etah News: बस स्टैंड पर आरटीआई एक्टिविस्ट को रास्ते में घेरकर हमला किया गया। आरोपियों ने गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की। पीड़ित ने दो नामजद और आठ अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। आरोपी का आपराधिक इतिहास है और वह पहले भी फायरिंग कर चुका है।

Etah News: आरटीआई एक्टिविस्ट को रास्ते में घेरकर किया हमला, गला दबाकर मारने का प्रयास

Etah News: बस स्टैंड पर आरटीआई एक्टिविस्ट को रास्ते में घेरकर हमला कर दिया। इतना ही नहीं गला दबाकर जान से मारने की कोशिश भी की। पीड़ित ने थाना जैथरा में दो नामजद, आठ अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई है। जैथरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों की तलाश में दबिश दी हैं। हमला करने वाला आरोपी पहले भी कई बार बस स्टैंड पर फायरिंग कर चुका है। थाना जैथरा के मोहल्ला नेहरूनगर निवासी सुनील कुमार पुत्र गोवर्धन लाल ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि बुधवार सुबह करीब 11 बजे बाजार से अपने घर लौट रहा था। बस स्टेंड के पास पहुंचे। वहीं पर आरोपी आलोक पुत्र गजेंद्र उर्फ गुड्डू, भाई धवन निवासी मोहल्ला नेहरूनगर जैथरा ने अपने सात-आठ अज्ञात साथियों के साथ मिलकर उसे घेर लिया। पीड़ित पर हमला कर दिया। जान से मारने की नियत से गला दबा दिया। शोर की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। बताया जा रहा है कि आरोपियों का काफी पुराना आपराधिक इतिहास बताया जा रहा है। कई बार जेल भी जा चुका है। थाना जैथरा पुलिस का कहना है कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है。

पहले भी कई बार फायरिंग कर चुके आरोपी, गए थे जेल

आरोपी आलोक पहले भी कई बार फायरिंग कर चुका है। वर्ष 2023 में आरोपी ने बस स्टैंड पर फायरिंग की थी। फायरिंग के मामले में आरोपी जेल भी जा चुका है। पुलिस ने अपनी तरफ से आरोपी के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बस स्टैंड पर आरोपी की दशहत रहती है और गुंडागर्दी दिखाकर लोगों को परेशान करता है।

सामान्य प्रश्न

आरटीआई कार्यकर्ता पर हमला कब हुआ?
आरटीआई कार्यकर्ता पर हमला बुधवार सुबह करीब 11 बजे हुआ।
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