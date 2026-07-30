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Etah News: जलेसर डिपो से अगस्त से दौड़ने लगेंगी रोडवेज बसें

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, एटा
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Etah News: जलेसर वासियों का लंबे समय से चला आ रहा रोडवेज बस डिपो का इंतजार अब बहुत ही जल्द खत्म होने जा रहा है। रोडवेज बस स्टैंड और वर्कशॉप का निर्माण कार्य पूरी तरह से पूर्ण हो चुका है। चालक और परिचालकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जबकि बसों के आवंटन का रास्ता भी साफ हो गया है।

Etah News: जलेसर डिपो से अगस्त से दौड़ने लगेंगी रोडवेज बसें

Etah News: जलेसर वासियों का लंबे समय से चला आ रहा रोडवेज बस डिपो का इंतजार अब बहुत ही जल्द खत्म होने जा रहा है। क्षेत्रवासियों को सुगम, सुरक्षित और आधुनिक सरकारी परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जलेसर में रोडवेज बस स्टैंड और वर्कशॉप का निर्माण कार्य पूरी तरह से पूर्ण हो चुका है।

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चालकों की भर्ती प्रक्रिया

गुरुवार को एटा डिपो एआरएम नरेश चंद्र गुप्ता ने बताया कि जलेसर डिपो का बस स्टैंड और वर्कशॉप का बनकर तैयार होने के बाद अब डिपो संचालन के लिए जरूरी मैनपावर जुटाने का कार्य चल रहा है। सबसे पहले चालक और परिचालकों की भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। चालक भर्ती के प्रथम चरण में स्थानीय स्तर पर परीक्षा व ड्राइविंग टेस्ट में 35 चालकों ने सफलता हासिल की है। इसके बाद अब इन चालकों को अंतिम ड्राइविंग टेस्ट के लिए गाजियाबाद के लोनी डिपो भेजा गया है। लोनी डिपो में टेस्ट पास करने के बाद चालकों को अंतिम रूप से नियुक्त कर डिपो में तैनात कर दिया जाएगा। इसके अलावा जलेसर डिपो के लिए बसों के आवंटन का रास्ता भी साफ हो गया है। शुरुआती चरण में इस डिपो से कुल 40 बसों को संचालन किया जाएगा।

विधायक की मांग

विधायक की मांग पर तीर्थ नगरियों के लिए भी हो बस संचालन

एटा डिपो एआरएम ने बताया कि जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जलेसर विधायक संजीव दिवाकर ने मांग की है कि जलेसर डिपो से उत्तराखंड के हरिद्वार, रूद्रपुर एवं टनकपुर, राजस्थान के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल खाटू श्याम, मध्य प्रदेश के दतिया स्थित मां पीतांबरा देवी मंदिर एवं हरियाणा के औद्योगिक शहर बल्लभगढ़, राजस्थान के जयपुर के लिए अंतर्राज्यीय और लंबे मार्गों पर बस संचालन किया जाए। विधायक की मांग पर इन सभी रूटों के परमिट प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीय प्रबंधक अलीगढ़ सत्येंद्र कुमार वर्मा को पत्राचार किया किया गया है।

संचालन की उम्मीद

अगस्त के अंत तक संचालन की पूरी उम्मीद

गुरुवार को एटा डिपो एआरएम ने बताया कि वर्तमान में स्वीकृत एवं प्रस्तावित रूटों पर ही शुरुआती 40 बसों का समय-सारणी के अनुसार संचालन किया जाएगा। रूट परमिट और चालक, परिचालक भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में है, इसके अलावा डिपो का बैंक अकाउंट खुलना है और लिपिक और कैशियर को भी नियुक्त किया जाना है। उन्होंने बताया कि इन सभी प्रक्रियाओं के पूर्ण अगस्त के अंतिम सप्ताह तक जलेसर डिपो का लोकार्पण होने की पूर्ण उम्मीद है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

जलेसर डिपो का बस स्टैंड और वर्कशॉप कब तैयार हुआ?
जलेसर में रोडवेज बस स्टैंड और वर्कशॉप का निर्माण कार्य पूरी तरह से पूर्ण हो चुका है।
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