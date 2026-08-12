Etah News: चोरी की बढ़ती घटनाओं से लोगों में दहशत, पुलिस न वारदातें रोक पा रही न खुलासा

Etah News: जिले में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। पुलिस की रात्रि गश्त और निगरानी के दावों के बावजूद चोर बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ग्रामीणों ने रात में गश्त बढ़ाने की मांग की है और पुलिस अधिकारियों ने जांच के निर्देश दिए हैं।

Etah News: जिले में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। पुलिस की रात्रि गश्त और निगरानी के दावों के बावजूद चोर बेखौफ होकर एक के बाद एक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में अलीगंज, जलेसर, मारहरा क्षेत्र में कई घरों को निशाना बनाया गया है। लाखों रुपये की नकदी और सोने-चांदी के जेवरात चोरी होने के बावजूद पुलिस अब तक अधिकांश मामलों का खुलासा नहीं कर सकी है। लगातार हो रही चोरियों से लोगों में भय का माहौल है। कोतवाली अलीगंज क्षेत्र में ही लगातार दो चोरी की घटनाएं हो चुकी है। इससे पहले जलेसर क्षेत्र में भी एक घर को निशाना बनाकर बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। वहीं मारहरा क्षेत्र में भी दो अलग-अलग घरों में चोरी की घटनाएं हुईं। इनमें पुलिस अभी तक एक भी चोरी का खुलासा नहीं कर पाई है। इसके साथ ही राजा का रामपुर क्षेत्र में एक साथ तीन घरों से लाखों की चोरी हुई थी। बता दें कि पुलिस अधिकारी, थाना पुलिस रात्रि में गश्त करते है उसके बाद भी चोरी की घटनाएं थमने के बजाए बढ़ती ही जा रही है। ग्रामीण क्षेत्र में अधिक घटनाएं हो रही है जिसके चलते दहशत में आए कई परिवार रातभर जागकर पहरा देने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने रात में गश्त बढ़ाने की मांग की है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सभी घटनाओं की गंभीरता से जांच की जा रही है। संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है और चोरी की वारदातों में शामिल गिरोहों की तलाश के लिए टीमें लगाई गई हैं। साथ ही रात्रि गश्त और निगरानी व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के निर्देश संबंधित थाना प्रभारियों को दिए गए हैं.

बीते कुछ दिनों में हुई चोरी की घटनाएं -17 जुलाई को थाना राजा का रामपुर के गांव बिल्सड पुवाया, पछाया और पटटी में तीन घरों से चोरी हुईं।

-रविवार को थाना अलीगंज के गांव जानीपुर में लाखों की चोरी।

-सोमवार रात को थाना अलीगंज के गांव मितौलिया में लाखों की चोरी।

-सोमवार रात को थाना मिरहची क्षेत्र में पीएचसी से एएनएम से घर से चोरी।

-नौ अगस्त को थाना जलेसर के गांव गढ़ी रामलाल से बंद घर से लाखों की चोरी।

-कुछ दिन पहले थाना जैथरा के गांव धुमरी में बंद घर से लाखों की चोरी।

एएनएम के घर से हुई चोरी, तहरीर दी मिरहची में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर तैनात एएनएम सपना के आवास में घुसकर चोर हजारों की नकदी, दो मोबाइल चोरी कर ले गया। सुबह नींद से जागने पर चोरी की जानकारी हुई। मामले में पीड़िता ने थाना मिरहची में तहरीर दी है।

पीड़िता एएनएम सपना ने बताया कि परिवार के साथ कमरे में सो रही थी। रात में चोर घर में घुस आए। हजारों की नकदी, दो मोबाइल चोरी कर ले गए। आशंका जताई है कि चोरों ने नशीला पदार्थ सुंघा दिया। जिससे परिवार को होश नहीं रहा। चोर घटना को अंजाम देते हुए भाग गए। मामले में पीड़िता ने चोरों के विरूद्ध तहरीर दी है।

चोरी की घटनाओं के खुलासे को लेकर टीमें बनाई गई है चोरी की घटनाओं के खुलासे को लेकर टीमें बनाई गई है साथ ही सभी सीओ को भी निर्देश दिए गए हैं। चोरी की घटनाओं को रोकने के साथ ही खुलासे भी हो जाए। चोरी की घटनाओं के खुलासे को टीमें लगातार काम कर रही है।-डा. इलामारन जि, एसएसपी एटा।

कांवड मेला का फायदा उठा रहे चोर एटा में कांवड़ मेला चल रहा है। असल में जिले की सभी पुलिस फोर्स लगा हुआ है। सकुशल कांवड़ यात्रा को संपन्न कराना ही पुलिस का पहला काम बना हुआ है। एसएसपी के नेतृत्व में लगातार कार्रवाई चल रही है। कांवड़ यात्रा में फोर्स होने के कारण चोर इसका फायदा उठा रहे है और चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे है।