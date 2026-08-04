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Etah News: सर्पदंश से महिला सहित तीन लोगों की मौत, मचा कोहराम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, एटा
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Etah News: बारिश के मौसम में सर्पदंश की घटनाएं बढ़ गई हैं। जैथरा के गांव फगनोल में 60 वर्षीय महिला, रशीदपुर में 58 वर्षीय घनश्याम और मलावन में 43 वर्षीय प्रमोद कुमार की सर्पदंश से मौत हो गई। इन घटनाओं ने ग्रामीणों में चिंता बढ़ा दी है। स्थिति गंभीर होने पर अस्पताल लाने से पहले झाड़-फूंक का इलाज किया गया था।

Etah News: सर्पदंश से महिला सहित तीन लोगों की मौत, मचा कोहराम

Etah News: बारिश के मौसम में सर्पदंश की घटनाएं बढ़ती जा रही है। अलग-अलग जगह तीन लोगों को सर्प ने डस लिया। महिला सहित तीन लोगों की मौत हो गई। सोमवार शाम को थाना जैथरा के गांव फगनोल निवासी मौहरश्री (60) पत्नी राज बहादुर सिंह किसी काम से पड़ोसी के घर गई थी। अन्य महिलाओं के साथ चारपाई पर बैठकर बात कर रही थी। घर जाने के लिए जैसे ही चारपाई से नीचे पैर रखा। महिला को अचानक जहरीले सांप ने उसे डस लिया। परिजन पहले गांव में झाड-फूंक का इलाज करवाते रहे। महिला की हालत बिगड़ते देख परिजन चिकित्सालय लेकर पहुंचे। चिकित्सक ने महिला को मृत घोषित कर दिया।

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थाना जैथरा के गांव रशीदपुर निवासी घनश्याम (58) पुत्र सुंदरलाल शनिवार को खेत के समीप बनी झोपड़ी में सो रहे थे। रात में सर्प ने उसे डस लिया। घटना के बाद परिजन तत्काल अस्पताल ले गए। गंभीर हालत देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया। सोमवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। थाना मलावन के गांव पुरांव निवासी प्रमोद कुमार (43) पुत्र श्रीनिवास निवासी पुरावं थाना मलावन सोमवार को खेत पर काम कर रहे थे। बताया जा रहा है कि अचानक अचेत होकर गिर पड़े। परिवारीजन मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे। चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। घरवालों के अनुसार सर्पदंश से किसान की मौत हुई है।

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