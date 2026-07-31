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Etah News: वन विभाग के पास नहीं जानवर रेस्क्यू करने के संसाधन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, एटा
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Etah News: गर्मी के दिनों में सर्पदंश और मगरमच्छ निकलने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। वन विभाग के पास रेस्क्यू के लिए कोई संसाधन उपलब्ध नहीं हैं। आगरा से टीम बुलाते हैं, लेकिन यह काफी समय लेती है। विभागीय अधिकारी भी इस समस्या को लेकर चिंतित हैं।

Etah News: वन विभाग के पास नहीं जानवर रेस्क्यू करने के संसाधन

Etah News: गर्मी के दिन आते ही सर्पदंश की घटनाएं बढ़ जाती हैं। इन दिनों में सांप पकड़ने के लिए भी वन विभाग से संपर्क कर किया गया। वन विभाग के पास रेस्क्यू संबंधी कोई उपकरण ही नहीं है। एक स्टिक के सहारे ही सभी ऑपरेशन होते रहे। जैसे ही मगरमच्छ सहित अन्य कोई जीव निकलने की सूचना आती है तो विभाग के हाथ पांव फूल जाते हैं। फिर से बड़े शहरों से टीम बुलाने की बात कहीं जाती है। इन दिनों ग्रामीण क्षेत्रों में मगरमच्छ निकलने की भी खूब शिकायतें हुई। रात के समय में जब विभाग के पास सूचना दी जाती है कि जल्दी से टीम भेज दो, मगरमच्छ तालाब में आ गया है। कभी भी वह बाहर आ सकता है। ऐसी स्थित में वन विभाग के हाथ खाली होते है। ना तो रेस्क्यू करने के लिए कोई टीम होती ना ही कोई संसाधन। खास बात यह है कि यहां पर प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या भी ना के बराबर है। कोई साधन ना होने के कारण आगरा से टीम बुलाई जाती है।

सर्पदंश की बढ़ती घटनाएं

आगरा से रात्रि के समय में टीम आने के लिए तैयार नहीं होती। जब तक टीम सुबह पहुंचती है तो कई घंटों का समय निकल जाता है। गांव के लोग भी रात दिन दशहत में रहकर उस जानवर की रखवाली करते है। अभी तक जिले में इस तरह की कोई सुविधा नहीं है। जबकि जिला मुख्यालय पर यह सुविधा होनी चाहिए। इसके लिए विभागीय अधिकारी भी परेशान रहते है। एक-एक दिन में 20-20 लोग सर्प दंश के मेडिकल कॉलेज में पहुंचते है। कई स्थानों से सांप पकड़ने की सूचनाए आती रहती है।

रेस्क्यू संसाधनों की कमी

मगरमच्छ सहित अन्य जीवों को पकड़ने के लिए कोई संसाधन नहीं है। जब कभी जरुरत होती है तो आगरा से टीम बुलाते है। कई बार तो रात में भी टीमें बुलाई गई है। संसाधन उपलब्ध कराने के लिए उच्चाधिकारियों को जानकारी दी जाएगी।

विवेक वर्मा, डीएफओ एटा

अधिकारे प्रश्न

सर्पदंश की घटनाओं में वन विभाग किस प्रकार की सहायता करता है?
वन विभाग सांप पकड़ने के लिए संपर्क किया जाता है, लेकिन उनके पास रेस्क्यू के लिए कोई उपकरण नहीं है।
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