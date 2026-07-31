Etah News: संक्रामक बीमारियों को रोकने के लिए चलाया सफाई अभियान
Etah News: संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत ब्लॉक स्तर के अधिकारियों ने कम्पिल रोड क्षेत्र के कई गांवों का निरीक्षण किया। सफाई कर्मियों को नियमित सफाई कार्य करने और स्थानीय लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने गंदगी और जलभराव वाले स्थानों की सफाई कराने के लिए त्वरित कदम उठाए।
Etah News: संचारी रोग नियंत्रण अभियान के चलते शुक्रवार को ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों ने कम्पिल रोड क्षेत्र के कई गांव में निरीक्षण करते हुए विशेष अभियान चलवाया। वहीं सफाई कर्मियों को नियमित सफाई कार्य करने के निर्देश देते हुए क्षेत्रीय लोगों को संचारी रोगों के प्रति जागरुक किया। अभियान के दौरान बीडीओ शिव शंकर शर्मा और एडीओ पंचायत राकेश कुमार ने गांव सारोतिया, जुनेदपुर सहित आसपास के अन्य गांवों का निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने गांवों की गलियों, नालियों, सार्वजनिक स्थलों और सड़क किनारे उगी झाड़ियों की स्थिति देखी। जहां नालियों में गंदगी या जलभराव की संभावना दिखाई दी, वहां तत्काल सफाई कराने के निर्देश दिए गए।
वहीं कई स्थानों पर उगी झाड़ियों की कटाई कराकर रास्तों और सार्वजनिक स्थलों को साफ कराया गया। अधिकारियों ने ग्राम पंचायत स्तर पर तैनात सफाई कर्मियों को नियमित रूप से सफाई कार्य करने और नालियों में पानी का ठहराव न होने देने के निर्देश भी दिए।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।