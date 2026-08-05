Etah News: पप्पू यादव का पुतला फूंककर कार्रवाई की मांग
Etah News: विश्व हिन्दू परिषद ने सांसद पप्पू यादव का पुतला फूंका। जिला मंत्री मुकेश राठौर ने कहा कि उनके आपत्तिजनक बयानों पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। नागरिकों ने धार्मिक भावनाओं के आहत होने की चिंता व्यक्त की है। उन्होंने सभी समुदायों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार की मांग की।
Etah News: विश्व हिन्दू परिषद की ओर से पंडित दीन दयाल उपाध्याय चौराहा पर सांसद पप्पू यादव का पुतला फूंका गया। विश्व हिन्दू परिषद के जिला मंत्री मुकेश राठौर ने कहा कि सांसद पप्पू यादव के कथित आपत्तिजनक वक्तव्यों, आचरण के संबंध में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पप्पू यादव आचरण की ओर आकर्षित करना चाहते हैं, इनके संबंध में अनेक नागरिकों ने धार्मिक भावनाए आहत होने की चिंता व्यक्त की है। भविष्य में सार्वजनिक पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा सभी धर्मों और समुदायों के प्रति सम्मानजनक आचरण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाए। इस मौके पर अनुभव गुप्ता, राजेश चौहान, सौरभ सोलंकी, नितिन गुप्ता, अतुल भदोरिया, कुलदीप शर्मा, विकास चौधरी, अनुराग वशिष्ठ तमाम कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
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