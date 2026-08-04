Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Etah News: मेडिकल कालेज में 15 मिनट लिफ्ट में फंसने से लोग हुए पसीने-पसीने

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, एटा
Follow us on Google News
share

Etah News: मेडिकल कालेज में दोपहर डेढ़ बजे अचानक विद्युत सप्लाई बाधित होने से लिफ्ट में मरीज, तीमारदार और चिकित्सक फंस गए। पंद्रह मिनट तक लिफ्ट रुकी रही, जिससे लोग गर्मी में पसीने से तरबतर हो गए। बाद में विद्युत आपूर्ति सुचारू होने के बाद लोग बाहर निकले। कार्यों में भी रुकावट आई।

Etah News: मेडिकल कालेज में 15 मिनट लिफ्ट में फंसने से लोग हुए पसीने-पसीने

Etah News: मेडिकल कालेज में करीब दोपहर डेढ़ बजे अचानक विद्युत सप्लाई बाधित होने से लिफ्ट से अलग-अलग फ्लोर पर जा रहे मरीज, तीमारदार, चिकित्सक, स्टाफ फंस गए। करीब पंद्रह मिनट तक लिफ्ट जहां के तहां रुकी रही। उमसभरी गर्मी से लिफ्ट के अंदर मौजूद लोग पसीने से सराबोर हो गये। मंगलवार ग्राउंड फ्लोर से लोग अलग-अलग फ्लोर पर जाने के लिए लिफ्ट में सवार हुए। अचानक विद्युत आपूर्ति ठप्प हो गई। विद्युत आपूर्ति ठप होते ही लिफ्ट अलग-अलग फ्लोर पर फंस गई। लिफ्ट फंसते ही उसमें सवार लोग असहाय हो गये। लिफ्ट के अंदर मौजूद लोग अंदर लिखे मोबाइल नंबर पर सूचना देने के प्रयास में जुट गये। इस दौरान किसी का नंबर लगा, किसी का नहीं लगा। लिफ्ट में फंसने वालों में महिला-पुरुष, बच्चे शामिल रहे। करीब पंद्रह मिनट तक लिफ्ट जहां के तहां रुकी रही。

लिफ्ट के अंदर गर्मी

इस दौरान ग्राउंड से लेकर छठे फ्लोर पर गेट के बाहर लगे सायरन लगातार बजते रहे। इसी दौरान पंद्रह मिनट बाद विद्युत आपूर्ति सुचारू हो गई। उसके बाद जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे फ्लोर पर पहुंचकर खुले। उसके अंदर मौजूद लोग पसीने से तरबतर होकर बाहर निकलते हुए दिखायी दिये। सबसे बुरा हाल महिलाओं का देखा गया。

पर्चा बनाने में रुकावट

करीब पंद्रह मिनट विद्युत आपूर्ति बाधित होने से मेडिकल कालेज में रोगी पर्चा बनाने से लेकर जांच को पंजीकरण कराने का कार्य भी प्रभावित देखा गया। विद्युत आपूर्ति बाधित होने से नेटवर्क चला गया, जिससे ऑनलाइन होने वाले कार्य बाधित हो गये। पंद्रह मिनट तक लोगों को सैम्पल को वायल लेने के लिए इंतजार करना पड़ा।

नियमित प्रश्न

किस समय विद्युत सप्लाई बाधित हुई?
यह घटना करीब दोपहर डेढ़ बजे हुई।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Etah News Etah Latest News Hospital

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।