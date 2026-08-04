Etah News: मेडिकल कालेज में 15 मिनट लिफ्ट में फंसने से लोग हुए पसीने-पसीने
Etah News: मेडिकल कालेज में दोपहर डेढ़ बजे अचानक विद्युत सप्लाई बाधित होने से लिफ्ट में मरीज, तीमारदार और चिकित्सक फंस गए। पंद्रह मिनट तक लिफ्ट रुकी रही, जिससे लोग गर्मी में पसीने से तरबतर हो गए। बाद में विद्युत आपूर्ति सुचारू होने के बाद लोग बाहर निकले। कार्यों में भी रुकावट आई।
Etah News: मेडिकल कालेज में करीब दोपहर डेढ़ बजे अचानक विद्युत सप्लाई बाधित होने से लिफ्ट से अलग-अलग फ्लोर पर जा रहे मरीज, तीमारदार, चिकित्सक, स्टाफ फंस गए। करीब पंद्रह मिनट तक लिफ्ट जहां के तहां रुकी रही। उमसभरी गर्मी से लिफ्ट के अंदर मौजूद लोग पसीने से सराबोर हो गये। मंगलवार ग्राउंड फ्लोर से लोग अलग-अलग फ्लोर पर जाने के लिए लिफ्ट में सवार हुए। अचानक विद्युत आपूर्ति ठप्प हो गई। विद्युत आपूर्ति ठप होते ही लिफ्ट अलग-अलग फ्लोर पर फंस गई। लिफ्ट फंसते ही उसमें सवार लोग असहाय हो गये। लिफ्ट के अंदर मौजूद लोग अंदर लिखे मोबाइल नंबर पर सूचना देने के प्रयास में जुट गये। इस दौरान किसी का नंबर लगा, किसी का नहीं लगा। लिफ्ट में फंसने वालों में महिला-पुरुष, बच्चे शामिल रहे। करीब पंद्रह मिनट तक लिफ्ट जहां के तहां रुकी रही。
लिफ्ट के अंदर गर्मी
इस दौरान ग्राउंड से लेकर छठे फ्लोर पर गेट के बाहर लगे सायरन लगातार बजते रहे। इसी दौरान पंद्रह मिनट बाद विद्युत आपूर्ति सुचारू हो गई। उसके बाद जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे फ्लोर पर पहुंचकर खुले। उसके अंदर मौजूद लोग पसीने से तरबतर होकर बाहर निकलते हुए दिखायी दिये। सबसे बुरा हाल महिलाओं का देखा गया。
पर्चा बनाने में रुकावट
करीब पंद्रह मिनट विद्युत आपूर्ति बाधित होने से मेडिकल कालेज में रोगी पर्चा बनाने से लेकर जांच को पंजीकरण कराने का कार्य भी प्रभावित देखा गया। विद्युत आपूर्ति बाधित होने से नेटवर्क चला गया, जिससे ऑनलाइन होने वाले कार्य बाधित हो गये। पंद्रह मिनट तक लोगों को सैम्पल को वायल लेने के लिए इंतजार करना पड़ा।
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