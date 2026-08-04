Etah News: मेडिकल कालेज में 15 मिनट लिफ्ट में फंसने से लोग हुए पसीने-पसीने

Etah News: मेडिकल कालेज में करीब दोपहर डेढ़ बजे अचानक विद्युत सप्लाई बाधित होने से लिफ्ट से अलग-अलग फ्लोर पर जा रहे मरीज, तीमारदार, चिकित्सक, स्टाफ फंस गए। करीब पंद्रह मिनट तक लिफ्ट जहां के तहां रुकी रही। उमसभरी गर्मी से लिफ्ट के अंदर मौजूद लोग पसीने से सराबोर हो गये। मंगलवार ग्राउंड फ्लोर से लोग अलग-अलग फ्लोर पर जाने के लिए लिफ्ट में सवार हुए। अचानक विद्युत आपूर्ति ठप्प हो गई। विद्युत आपूर्ति ठप होते ही लिफ्ट अलग-अलग फ्लोर पर फंस गई। लिफ्ट फंसते ही उसमें सवार लोग असहाय हो गये। लिफ्ट के अंदर मौजूद लोग अंदर लिखे मोबाइल नंबर पर सूचना देने के प्रयास में जुट गये। इस दौरान किसी का नंबर लगा, किसी का नहीं लगा। लिफ्ट में फंसने वालों में महिला-पुरुष, बच्चे शामिल रहे। करीब पंद्रह मिनट तक लिफ्ट जहां के तहां रुकी रही。