Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Etah News: लापरवाही: 18 घंटे अंधेरे में डूबा मिरहची, विद्युत उपकेंद्र पर हंगामा ​

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, एटा
Follow us on Google News
share

Etah News: मिरहची में बिजली संकट विकराल हो चुका है, जहाँ ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और विद्युत उपकेंद्र को घेर लिया। फॉल्ट और अघोषित रोस्टिंग के चलते उन्हें 10 से 12 घंटे ही बिजली मिल रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है।

Etah News: लापरवाही: 18 घंटे अंधेरे में डूबा मिरहची, विद्युत उपकेंद्र पर हंगामा ​

Etah News: मिरहची में बिजली संकट विकराल रूप धारण कर चुका है। फॉल्ट, ट्रिपिंग और अघोषित रोस्टिंग से आजिज आ चुके कस्बावासियों के सब्र का बांध मंगलवार सुबह टूट गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने विद्युत उपकेंद्र मिरहची का घेराव कर प्रदर्शन किया और उपकेंद्र में तालाबंदी की कोशिश की। रविवार रात करीब दस बजे जब कस्बे के मुख्य चौराहे से सैकड़ों कांवड़िये गुजर रहे थे, तभी जिन्हैरा रोड के कोने पर रखा 250 केबी का ट्रांसफार्मर तेज आवाज के साथ फूंक गया। शासन-प्रशासन के निर्बाध बिजली आपूर्ति के दावों की धज्जियां उड़ाते हुए पूरी रात कांवड़ियों को अंधेरे में ही अपनी यात्रा पूरी करनी पड़ी। भीषण गर्मी और उमस के बीच बिजली न रहने से कांवड़ सेवा शिविरों में ठंडे पानी और रोशनी का भारी संकट खड़ा हो गया। विभागीय कर्मचारियों ने आनन-फानन में ट्रॉली ट्रांसफार्मर लगाकर सप्लाई बहाल करने की कोशिश की, लेकिन 18 घंटे की मशक्कत के बाद सोमवार देर रात 11 बजे ही आधी-अधूरी लाइट चालू हो सकी। यादव नगर समेत कस्बे के कई इलाकों में 24 घंटे बीत जाने के बाद भी आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी।

ये भी पढ़ें:Chitrakoot News: लोढ़वारा पावर हाउस में पहुंची नई मशीनें, अलग किए फीटर

प्रदर्शन का कारण

मंगलवार सुबह आठ बजे गुस्साए कस्बावासी बिजली घर पहुंच गए और घेराव करते हुए कामकाज ठप्प कराने लगे। उपकेंद्र पर मौजूद एसएसओ यतेंद्र कुमार ने स्थिति बिगड़ती देख फोन पर मौजूद लोगों की फोन से जूनियर इंजीनियर से वार्ता कर दिन में ही सभी फॉल्ट दुरुस्त कर आपूर्ति सुचारू करने का वादा किया, जिसके बाद ग्रामीण घर लौटे। विरोध प्रदर्शन करने वालों में मुख्य रूप से अवनीश यादव, ओमपाल शास्त्री, सुनील चौहान, चरन सिंह, कमल सिंह, हरप्रसाद फौजी, प्रदीप यादव, देवेंद्र सिंह, सुभाष यादव, नरेंद्र वशिष्ठ, रवि साहू, राम नरेश आचार्य, जसवीर यादव, संतोष गिरी, महाराज सिंह बघेल, मोनू यादव, शंकर लाल, शिशुपाल, बंटी चौहान, कल्लू साहू, शैलेश कुमार व इन्द्रजीत साहू सहित दर्जनों ग्रामीण शामिल रहे।

ये भी पढ़ें:Ghaziabad News: इंद्रप्रस्थ विद्युत उपकेंद्र पर प्रदर्शन

बिजली आपूर्ति समस्या का विश्लेषण

ओवरलोडिंग बनी मुख्य वजह, सालों पुराने ट्रांसफार्मर पस्त

स्थानीय लोगों का कहना है कि कस्बे में बिजली की मांग और घरों का लोड बीते कुछ सालों में काफी बढ़ा है। अधिकांश घरों में एयर कंडीशनर और अन्य भारी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लग चुके हैं। जिन घरों का स्वीकृत लोड पहले एक से 2 किलोवाट था, वह बढ़कर 3 से 5 किलोवाट तक पहुंच गया है। इसके बावजूद बिजली विभाग ने समय रहते ट्रांसफार्मरों की क्षमता में वृद्धि नहीं की, जिससे आए दिन ट्रांसफार्मर फुंक जाते है।

फॉल्ट और रोस्टिंग की समस्या

कस्बावासियों का आरोप है कि 22 घंटे में से ज्यादातर समय फॉल्ट, ट्रिपिंग और रोस्टिंग की भेंट चढ़ जाता है। ग्रामीणों को बमुश्किल 10 से 12 घंटे ही बिजली मिल पा रही है। विडंबना यह है कि जब विभागीय कर्मचारी फॉल्ट ढूंढकर सही करते हैं, तब तक 132 KV बिजलीघर से रोस्टिंग का समय हो जाता है।

सामान्य प्रश्न

मिरहची में बिजली संकट का मुख्य कारण क्या है?
ओवरलोडिंग बनी मुख्य वजह, सालों पुराने ट्रांसफार्मर पस्त है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Etah News Etah Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।