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Etah News: पुलिस मुठभेंड में लुटेरा पकड़ा, पैर में गोली लगने से घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, एटा
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Etah News: पुलिस ने शहर में लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले बदमाशों की गिरफ्तारी का प्रयास किया। मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ, जिसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। आरोपी से कई मोबाइल फोन और चोरी की बाइक बरामद की गई। दूसरे आरोपी का पता लगाया जा रहा है।

Etah News: पुलिस मुठभेंड में लुटेरा पकड़ा, पैर में गोली लगने से घायल

Etah News: शहर में कई लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले आरोपी से पुलिस की मुठभेंड हो गई। गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया। घायल को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पुलिस पूछताछ में बता पला कि घायल बदमाश कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है। जानकारी मिलने पर पुलिस अधिकारी मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में पहुंच गए। एएसपी श्वेताभ पांडेय ने बताया कि गुरुवार की रात्रि में कोतवाली नगर पुलिस गश्त कर रही थी। इसी समय अपराधी किस्म के दो व्यक्ति शिकोहाबाद रोड पर बाइक पर घूम रहे थे। पुलिस ने शिकोहाबाद रोड पर गंगनपुर के पास जब इनको रोकने का प्रयास किया गया तो बाइक सवार बदमाश बाइक मोड़कर भागने लगे।

आरोप है कि बाइक सवार व्यक्ति ने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी।पुलिस की ओर से गई फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल हो गया जबकि एक आरोपी फरार हो गया। घायल बदमाश ने अपना नाम सौरव उर्फ छोटू पुत्र सुंदर लाल निवासी कांशीराम कॉलोनी कोतवाली नगर बताया। घायल को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। आरोपी की तलाशी के दौरान एक तमंचा, कारतूस मिले है। एक चोरी की बाइक भी बरामद, छीने हुए दो मोबाइल फोन सैमसंग व बीवो कम्पनी, छींने हुए 4500 रुपये बरामद किए गए। आरोपी ने पुलिस को बताया कि जो दूसरा आरोपी बाइक पर सवार था उसका नाम राहुल पुत्र राजवीर सिंह निवासी कांशीराम कॉलोनी थाना कोतवाली नगर के साथ मिलकर 18 जुलाई को रात्रि में हाथी गेट के पास से 02 मोबाइल व पैसे छींने गए थे। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ कोतवाली नगर, कोतवाली देहात में गंभीर धाराओं में मुकदमें दर्ज है।

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