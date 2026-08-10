Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Etah News: चेयरमैन प्रतिनिधि पर जातिसूचक गालियां देने के मामले में रिपोर्ट दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, एटा
Follow us on Google News
share

Etah News: मिरहची नगर पंचायत के चेयरमैन प्रतिनिधि सर्वेश उपाध्याय पर जातिसूचक गालियां देने का आरोप लगा है। शिकायत के आधार पर मिरहची पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। वायरल ऑडियो की जांच की जा रही है। क्षेत्र में आक्रोश फैलने के बाद लोगों ने सख्त कार्रवाई की मांग की है।

Etah News: चेयरमैन प्रतिनिधि पर जातिसूचक गालियां देने के मामले में रिपोर्ट दर्ज

Etah News: मिरहची नगर पंचायत के चेयरमैन प्रतिनिधि पर जातिसूचक गालियां देने के आरोप में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। शिकायत के आधार पर मिरहची पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और वायरल ऑडियो रिकॉर्डिंग को जांच के लिए भेजा हैं। थाना मिरहची के गांव वीरपुर निवासी रवि कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक ऑडियो रिकॉर्डिंग तेजी से वायरल हुई थी। इसमें चेयरमैन प्रतिनिधि सर्वेश उपाध्याय निवासी जिन्हैरा पाल, बघेल, धनगर समाज को जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए अपमानजनक गालियां दे रहे थे। ऑडियो वायरल होने के बाद क्षेत्र में आक्रोश फैल गया और कई लोगों ने एकत्र होकर पुलिस प्रशासन से मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की।

पीड़ित का कहना है कि जातिसूचक शब्द कहकर सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया। इसमें कुछ दिन पहले अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की थी। पुलिस वायरल ऑडियो की सत्यता की जांच कराई जा रही है। रिकॉर्डिंग को तकनीकी परीक्षण के लिए भेजा गया है और जांच रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Etah News Etah Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।