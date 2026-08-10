Etah News: चेयरमैन प्रतिनिधि पर जातिसूचक गालियां देने के मामले में रिपोर्ट दर्ज

Etah News: मिरहची नगर पंचायत के चेयरमैन प्रतिनिधि पर जातिसूचक गालियां देने के आरोप में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। शिकायत के आधार पर मिरहची पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और वायरल ऑडियो रिकॉर्डिंग को जांच के लिए भेजा हैं। थाना मिरहची के गांव वीरपुर निवासी रवि कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक ऑडियो रिकॉर्डिंग तेजी से वायरल हुई थी। इसमें चेयरमैन प्रतिनिधि सर्वेश उपाध्याय निवासी जिन्हैरा पाल, बघेल, धनगर समाज को जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए अपमानजनक गालियां दे रहे थे। ऑडियो वायरल होने के बाद क्षेत्र में आक्रोश फैल गया और कई लोगों ने एकत्र होकर पुलिस प्रशासन से मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की।