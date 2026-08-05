Etah News: मेडिकल कॉलेज में पर्चा बनने पर लंबी लाइन देख युवक ने बुला ली पुलिस
Etah News: मेडिकल कॉलेज में पर्चा न बनने की लंबी लाइन के कारण अमित ने डायल-112 पर कॉल कर दी। पुलिस की मदद से उसे समझाया गया कि पर्चा तभी बनेगा जब वह लाइन में अपनी बारी का इंतजार करेगा। मेडिकल कॉलेज में भारी भीड़ के कारण इस समस्या का सामना बहुत से मरीजों को करना पड़ा।
Etah News: मेडिकल कॉलेज में पर्चा न बनने और लंबी लाइन को देखकर परेशान हुए युवक ने डायल-112 पुलिस को ही कॉल कर दी। काफी देर तक लाइन में नंबर ना आने से वह आहत हो गया। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उसे समझा बुझाकर फिर से लाइन में लगाकर पर्चा बनवाने की सलाह दे दी। नंबर आने के बाद ही पर्चा बन सकेगा। हालांकि मामला तत्काल ही सुलझ लग गया था। थाना पिलुआ के गांव अढ़ापुरा निवासी अमित बुधवार को अपनी मां का उपचार कराने के लिए मेडिकल कॉलेज आए थे। पर्चा बनवाने के काउंटर पर लंबी लाइन लगी हुई थी।
वह भी उसी लाइन में लग गया। इसके चलते उन्हें काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। काफी देर बाद भी पर्चा न बनने से नाराज होकर अमित ने डायल-112 पुलिस को कॉल कर दी। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची डायल-112 पुलिस ने युवक की बात सुनी। अचानक पुलिस को देख मेडिकल कॉलेज में काफी भीड़ एकत्रित हो गई। इस दौरान पुलिस ने युवक को समझाया। लाइन में लगने के बाद ही पर्चा बन सकेगा। युवक बाद में कहने लगा कि मां लाइन में लगी हुई थी उन्हें गार्ड ने निकाल दिया है। हालांकि शिकायत पर्चा न बनने की ही की गई थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मेडिकल कॉलेज में सुबह से ही मरीजों और तीमारदारों की भारी भीड़ रही। इसके चलते पर्चा काउंटर पर लंबी कतारें लग गईं। इससे कई मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। पुलिस के समझाने के बाद युवक मान गए। कुछ देर बाद ही कोतवाली नगर पुलिस भी मेडिकल कॉलेज पहुंची और मामले में जानकारी ली है।
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