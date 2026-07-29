Etah News: सदन में आवाज उठाने को जलेसर विधायक जलेसर को सौंपा ज्ञापन
Etah News: बुधवार को जलेसर में निषाद पार्टी के पदाधिकारियों ने विधायक संजीव दिवाकर के प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में जिलाध्यक्ष राकेश कश्यप ने उल्लेख किया कि निषाद समुदाय को संवैधानिक अनुसूचित जाति आरक्षण दिलाने की मांग की गई है। उपस्थित कार्यकर्ताओं में कई prominents नाम शामिल हैं।
Etah News: बुधवार को जलेसर में निषाद पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने विधायक जलेसर संजीव दिवाकर के प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष राकेश कश्यप ने बताया है कि कश्यप निषाद समुदाय को संवैधानिक सूचीबद्ध अनुसूचित जाति आरक्षण दिलाए जाने के लिए विधानसभा सत्र में आवाज उठाने की मांग की। पार्टी के जिला उपाध्यक्ष अमित कुलश्रेष्ठ, हरिशंकर कश्यप सभासद, डॉ. देवेश शर्मा सभासद, डा. अजीत सिंह सोलंकी, गुहराज कश्यप, निवास कश्यप, डॉ. मोहन सिंह, मनोज कश्यप, जितेंद्र कश्यप, भगवान सिंह कश्यप, राजकुमार कश्यप, रुकम पाल सिंह कश्यप, मुरारी लाल कश्यप, मानव निषाद, भगवान सिंह, अमित कुमार कश्यप, लाल सहाय कश्यप, नौबत सिंह कश्यप, रामबाबू कश्यप, धन्य कुमार कश्यप , रविंद्र सिंह कश्यप, हर्ष कश्यप, हरिशंकर राजपूत, अंशु कश्यप, डॉ. राजू शर्मा, शीवा मौजूद रहे।
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