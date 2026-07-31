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Etah News: समयपूर्व-कम जन्म भार वाले नवजात शिशुओं की देखभाल को मिला नया आयाम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, एटा
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Etah News: वीरांगना अवन्तीबाई लोधी मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विभाग में नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए नई कंगारू मदर केयर चेयर उपलब्ध कराई गई है। प्राचार्य डॉ. बलवीर सिंह के अनुसार, यह कदम नवजात शिशुओं के उपचार की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से उठाया गया है। माताओं को दूध पिलाने के लिए भी काउंसलिंग दी जा रही है।

Etah News: समयपूर्व-कम जन्म भार वाले नवजात शिशुओं की देखभाल को मिला नया आयाम

Etah News: वीरांगना अवन्तीबाई लोधी ऑटोनोमोस स्टेट मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विभाग, नवजात शिशु इकाई में समय पूर्व एवं कम जन्म भार वाले नवजात शिशुओं की बेहतर देखभाल के लिए नई कंगारू मदर केयर चेयर उपलब्ध कराई है। प्राचार्य डॉ. बलवीर सिंह ने बताया कि नवजात शिशुओं के उपचार एवं देखभाल की गुणवत्ता में निरंतर सुधार लाना संस्थान की प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से नियोनेटोलॉजी इकाई में आधुनिक एवं सुविधाजनक केएमसी चेयर उपलब्ध कराई गई है। बालरोग विभागाध्यक्ष डॉ. एबी सिंह ने कहा कि कंगारू मदर केयर विश्व स्वास्थ्य संगठन से अनुशंसित एक प्रभावी एवं वैज्ञानिक पद्धति है। इससे शिशु के शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है। स्तनपान को बढ़ावा मिलता है। संक्रमण का खतरा कम होता है। नियोनेटोलॉजी प्रभारी डॉ. शिवम यादव ने बताया कि केएमसी केवल एक देखभाल की विधि नहीं, बल्कि समयपूर्व एवं कम जन्म भार वाले शिशुओं के जीवन की गुणवत्ता और जीवित रहने की संभावना को बढ़ाने वाली वैज्ञानिक एवं साक्ष्य-आधारित चिकित्सा पद्धति है。

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माताओं को दूध पिलाने को दी जा रही काउंसलिंग

एलएमओ में माताओं को दूध पिलाने को दी जा रही काउंसलिंग। मेडिकल कालेज के बालरोग विभाग में बच्चों को दूध पिलाने के लिए माताओं को काउंसलिंग कर जागरूक किया जा रहा है। यूनिट में काउंसलिंग के लिए माह में करीब 140 से 150 तक माताएं पहुंच रही है। जहां पर दूध पिलाने, दूध न आने और बच्चों को दूध् न पिलाने वाली माताओं को काउंसलिंग से जागरूक बनाया जा रहा है। उनको मां के दूध से बच्चों को होने वाले लाभ के बारे में जानकारी दी जा रही है। इस यूनिट में बच्चों की माताओं को दूध पिलाने के लिए पांच बैड की उपलब्धता है।

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सामान्य प्रश्न

कंगारू मदर केयर चेयर का उद्देश्य क्या है?
कंगारू मदर केयर चेयर का उद्देश्य समय पूर्व एवं कम जन्म भार वाले नवजात शिशुओं की बेहतर देखभाल और उपचार की गुणवत्ता को सुधारना है।
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