Etah News: मात्र दस रुपये के सेल न होने पर बंद रही एनसीडी क्लीनिक, मरीज परेशान

Etah News: मेडिकल कालेज के एनसीडी क्लीनिक में बीपी जांच मशीन में सेल नहीं होने के कारण जांच ठप हो गई है। इससे रोजाना 100 से अधिक मरीजों को बिना जांच लौटना पड़ रहा है। क्लीनिक में स्वास्थ्य विभाग की ओर से नियमित जांच की जा रही थी, लेकिन दो दिन से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

Etah News: मेडिकल कालेज में संचालित एनसीडी क्लीनिक में बीपी जांच मशीन सिर्फ एक सेल न होने की वजह से संचालित नहीं हो पा रही है। इसकी वजह से क्लीनिक में आ रहे मरीजों की बीपी जांच नहीं हो पा रही है। लाइन में लगकर जांच कराने पहुंच रहे मरीज इंकार करते ही आक्रोशित हो उठते हैं। मशीन में सेल खत्म हो गए थे। किसी ने भी दस रुपये के सेल लगाने की जहमत नहीं उठाई। मेडिकल कालेज में स्वास्थ्य विभाग की ओर से संचालित एनसीडी क्लीनिक में मरीजों की बीपी, शुगर की नियमित जांच की जा रही है। दो-तीन दिन से क्लीनिक में संचालित बीपी मशीन के सेल डिस्चार्ज हो गये है। नए सेल न होने की वजह से बीपी मशीन का संचालन बंद पड़ा हुआ है। इससे क्लीनिक में प्रतिदिन जांच कराने आने वाले 100 से अधिक मरीज वापस लौट रहे हैं। शुक्रवार को भी लाइन में लगकर जब बुजुर्ग बीपी की जांच कराने आगे पहुंचे। क्लीनिक में मौजूद स्टाफ नर्स ने बीपी जांच न होने की जानकारी दी। जांच न होने को लेकर स्टाफ नर्स से कई सवाल किये।

बीपी जांच मशीन की स्थिति मरीज के सवाल किये जाने से स्टाफ नर्स के चेहरे पर भी तनाव दिखने लगा, जिसको महसूस कर मरीज वहां से वापस लौट गये। स्टाफ नर्स ने बताया कि बीपी जांच मशीन के सेल डिस्चार्ज हो गये है। नए सेल नहीं आए हैं। इस वजह से बीपी मशीन से जांच नहीं हो पा रही है। इस बारे में क्लीनिक के मेडिकल आफिसर को अवगत करा दिया गया है। उसके बाद भी अभी तक सेल की व्यवस्था नहीं हो सकी है। उन्होंने बताया कि क्लीनिक में प्रतिदिन बीपी, सुगर की जांच कराने के लिए 200 से 250 मरीज तक पहुंच रहे है। इसमें बीपी और सुगर के मरीजों की संख्या लगभग आधी-आधी रहती है।

क्लीनिक में मरीजों की स्थिति सभी ओपीडी से बीपी-सुगर जांच को भेजे जाते मरीज

मेडिकल कालेज में संचालित सभी विभाग ओपीडी से मरीजों को शुगर, बीपी जांच के लिए एनसीडी क्लीनिक में भेजा जाता है, जिसकी वजह से क्लीनिक में सुबह आठ से दोपहर दो बजे तक मरीजों की लाइन लगी रहती है। क्लीनिक में मौजूद स्टाफ नर्स आने वाले मरीजों की बीपी, शुगर जांच करती है। बीपी मशीन के सेल न होने की वजह से दो दिन से दिक्कत हो रही है।

स्वास्थ्य विभाग की जानकारी स्वास्थ्य विभाग की ओर से मेडिकल कालेज में एनसीडी क्लीनिक संचालित हो रही है। जहां पर मरीजों की बीपी, सुगर जांच नियमित रूप से करायी जा रही है। दो दिन से सेल न होने की वजह से बीपी जांच न होने की जानकारी किसी ने नहीं दी है। जल्द ही सेल की व्यवस्था कराकर मरीजों को नियमित रूप से बीपी जांच सुविधा दिलायी जाएगी।-डा. राजेन्द्र प्रसाद, सीएमओ, एटा।