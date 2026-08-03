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Etah News: लहुलुहानवस्था में मिले युवक के शव की नहीं हो सकी शिनाख्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, एटा
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Etah News: जीटी रोड पर एक युवक का शव लहुलूहान अवस्था में मिला है और उसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। स्थानीय लोगों ने युवक को निर्माणाधीन मकान के पास पाया। पुलिस ने घटनास्थल की जांच की और युवा की उम्र लगभग 30-35 वर्ष बताई जा रही है। हत्या की आशंका जताई जा रही है।

Etah News: लहुलुहानवस्था में मिले युवक के शव की नहीं हो सकी शिनाख्त

Etah News: जीटी रोड स्थित लहुलुहानवस्था में पड़े मिले युवक के शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है। जिले के थाने में भी फोटो भेजे है। रविवार दोपहर राहगीरों ने भाजपा कार्यालय के सामने एक निर्माणाधीन मकान में एक युवक का शव पड़ा देखा। पास जाकर देखने पर उसके सिर से खून निकलता दिखाई दिया। इसके बाद आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई और पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही कोतवाली देहात पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ की तथा शव की पहचान कराने का प्रयास शुरू किया। युवक की उम्र लगभग 30 से 35 वर्ष के बीच बताई जा रही है, हालांकि शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है।

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युवक के सिर में चोट लगी हुई थी और मौके पर काफी खून फैला हुआ था। स्थानीय लोग हत्या की आशंका जता रहे हैं। कोतवाली देहात पुलिस का कहना है कि मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।

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