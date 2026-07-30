Etah News: रेलवे रोड पर अतिक्रमण का अभियान चलाकर कराया साफ

Etah News: शहर से होकर गुजर रहीं कांवड़ यात्राओं को सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित मार्ग प्रदान करने के लिए नगर पालिका ने बुधवार से शहर के मुख्य मार्गों पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। अतिक्रमण के खिलाफ पहले दिन जीटी रोड और रेलवे रोड से रेहड़ी पटरी वालों के साथ स्थानीय दुकानदारों द्वारा घेरी गई फुटपाथों को खाली कराया गया।

अतिक्रमण हटाने का अभियान

बुधवार को नगर पालिका ईओ निहाल सिंह के नेतृत्व में रेलवे रोड स्थित अंडरपास से जीटी रोड स्थित रोडवेज बस स्टैंड तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान पालिका की टीम ने सड़कों के किनारे और फुटपाथों पर अवैध रूप से रखे सामान, होर्डिंग्स, टीन शेड और ठेलों को हटवाया। वहीं ईओ ने सख्त लहजे में दुकानदारों को चेतावनी दी कि कांवड़ यात्रा के दौरान यदि किसी ने भी पुनः फुटपाथों या सड़कों पर सामान रखकर यातायात बाधित करने का प्रयास किया, तो उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका की टीम और पुलिस बल को देख अधिकांश दुकानदारों ने कार्रवाई के डर से स्वयं ही फुटपाथों से अपना सामान हटाना शुरू कर दिया। हालांकि जिन दुकानदारों ने चेतावनी के बाद भी आनाकानी की या सामान हटाने में ढिलाई बरती, पालिका टीम ने जेसीबी मशीन के माध्यम से उनके सामान को हटाकर जब्त किया। अभियान के दौरान नगर पालिका ईओ ने बताया कि सावन माह में शहर से होकर हजारों की संख्या में कांवड़िए आगरा, ग्वालियर, भिंड, इटावा और शिकोहाबाद की ओर गुजर रहे हैं।