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Etah News: रेलवे रोड पर अतिक्रमण का अभियान चलाकर कराया साफ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, एटा
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Etah News: कांवड़ यात्राओं को सुगम एवं सुरक्षित बनाने के लिए नगर पालिका ने मुख्य मार्गों पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की है। पहले दिन जीटी रोड और रेलवे रोड पर फुटपाथ से सामान हटाया गया। अगर दुकानदारों ने पुनः अतिक्रमण किया, तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस बल की तैनाती से अभियान शांतिपूर्ण रहा।

Etah News: रेलवे रोड पर अतिक्रमण का अभियान चलाकर कराया साफ

Etah News: शहर से होकर गुजर रहीं कांवड़ यात्राओं को सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित मार्ग प्रदान करने के लिए नगर पालिका ने बुधवार से शहर के मुख्य मार्गों पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। अतिक्रमण के खिलाफ पहले दिन जीटी रोड और रेलवे रोड से रेहड़ी पटरी वालों के साथ स्थानीय दुकानदारों द्वारा घेरी गई फुटपाथों को खाली कराया गया।

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अतिक्रमण हटाने का अभियान

बुधवार को नगर पालिका ईओ निहाल सिंह के नेतृत्व में रेलवे रोड स्थित अंडरपास से जीटी रोड स्थित रोडवेज बस स्टैंड तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान पालिका की टीम ने सड़कों के किनारे और फुटपाथों पर अवैध रूप से रखे सामान, होर्डिंग्स, टीन शेड और ठेलों को हटवाया। वहीं ईओ ने सख्त लहजे में दुकानदारों को चेतावनी दी कि कांवड़ यात्रा के दौरान यदि किसी ने भी पुनः फुटपाथों या सड़कों पर सामान रखकर यातायात बाधित करने का प्रयास किया, तो उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका की टीम और पुलिस बल को देख अधिकांश दुकानदारों ने कार्रवाई के डर से स्वयं ही फुटपाथों से अपना सामान हटाना शुरू कर दिया। हालांकि जिन दुकानदारों ने चेतावनी के बाद भी आनाकानी की या सामान हटाने में ढिलाई बरती, पालिका टीम ने जेसीबी मशीन के माध्यम से उनके सामान को हटाकर जब्त किया। अभियान के दौरान नगर पालिका ईओ ने बताया कि सावन माह में शहर से होकर हजारों की संख्या में कांवड़िए आगरा, ग्वालियर, भिंड, इटावा और शिकोहाबाद की ओर गुजर रहे हैं।

पुलिस की तैनाती

अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान किसी भी संभावित विवाद या विरोध से निपटने के लिए बस स्टैंड चोकी प्रभारी पुलिस बल के साथ मुस्तैद रहे। पुलिस की मौजूदगी के चलते पूरा अभियान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। वहीं शहर के मुख्य मार्गों से अतिक्रमण हटने के बाद आम नागरिकों और राहगीरों ने राहत की सांस ली है। इस दौरान नगर पालिका राजस्व निरीक्षक राकेश कुमार गौरव, अतिक्रमण प्रभारी बालकपूर, संपत्ति प्रभारी यशवीर सिंह, आदि मौजूद रहे।

सामान्य प्रश्न

अतिक्रमण हटाने का अभियान कब शुरू हुआ?
अतिक्रमण हटाने का अभियान बुधवार को शुरू हुआ।
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