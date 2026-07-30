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Etah News: फोन लगा था चार्जिग पर, खाते से साइबर अपराधी ने पार किए 52 हजार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, एटा
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Etah News: एक पीड़ित ने बताया कि ओटीपी साझा किए बिना ही उसके खाते से 52 हजार रुपये चोरी हो गए। उसे यह जानकारी एक मैसेज से मिली, लेकिन उसने मैसेज नहीं खोला। पीड़ित ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें कहा गया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामले में साइबर पुलिस से भी संपर्क किया जाएगा।

Etah News: फोन लगा था चार्जिग पर, खाते से साइबर अपराधी ने पार किए 52 हजार

Etah News: न कोई मैसेज खोला और न ही किसी को ओटीपी दिया बावजूद इसके खाते से हजारों रुपये पार हो गए। मैसेज आने के बाद पीड़ित को जानकारी हुई। पीड़ित ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई है। कोतवाली नगर के मोहल्ला मारहरा दरवाजा इस्लामनगर निवासी फरमान ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि कुछ दिन पहले मोबाइल पर मैसेज आया। मैसेज खोलने पर पता चला कि खाते से 52 हजार रुपये कट गए। रुपये कटने के बाद पीड़ित के होश उड़ गए। पीड़ित ने तत्काल बैंक में जाकर जानकारी की। जानकारी पर पता चला कि किसी फर्म में रुपये भेजे गए है।

पीड़ित ने बताया कि उन्होने किसी को भी बैंक संबंधी जानकारी नहीं दी थी जिस समय खाते से रुपये कटे थे उस दिन मोबाइल चार्जिग पर लगा हुआ था, जिसके बाद पीड़ित ने कोतवाली नगर में जाकर शिकायत की। नगर पुलिस ने जांच की। जांच के बाद नगर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। नगर पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। साइबर थाना पुलिस से भी संपर्क कर जानकारी ली जाएगी।

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