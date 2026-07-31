Etah News: खेत पर गए छात्र का अपहरण, 24 घंटे बाद झाडियों में हाथ-पैर बंधा हुआ पड़ा मिला

Etah News: गांव लालगढ़ी में 24 घंटे लापता किशोर झाड़ियों में मिला, जिसके हाथ-पैर बंधे थे और आंखों पर पट्टी थी। भाई ने चाचाओं पर अपहरण का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। इससे पहले भी किशोर के साथ यही घटना 12 जुलाई को हुई थी।

Etah News: 24 घंटे से लापता किशोर गांव लालगढ़ी में झाड़ियों में पड़ा मिला। किशोर के हाथ-पैर बंधे हुए थे साथ ही आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। पुलिस ने किशोर को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। भाई ने अपने सगे चाचाओं पर जमीन विवाद में अपहरण करने का आरोप लगाया है। पुलिस की माने तो मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है और पहले भी गायब हो चुका है। इसमें भी अपहरण का आरोप लगाया था। थाना जैथरा के गांव सहादतनगर निवासी प्रियांशु (15) पुत्र जागेश्वर यादव बुधवार को खेत पर शौच के लिए गया था उसके बाद से वह घर नहीं लौटा। किशोर के न मिलने पर थाना पुलिस को शिकायत भी की थी। गुरुवार दोपहर करीब साढ़े तीन बजे चारा काटने जा रहे ग्रामीणों ने गांव लालगढ़ी स्थित झाड़ियों में किशोर को पड़ा देखा। हाथ-पैर बंधे हुए थे साथ ही आंखों पर पट्टी भी बंधी हुई थी। डायल-112 पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने किशोर को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया.

परिवार का आरोप प्रियांशु के बड़े भाई सुरजीत यादव ने बताया कि छोटे भाई प्रियांशु का अपहरण किया गया। होश में आने पर भाई ने बताया कि खेत से लौट रहा था। चार पहिया गाड़ी से कुछ लोग उतरे जो अपना मुंह बांधे हुए थे। पकड़कर गाड़ी में डाल ले गए। आरोप लगाया है कि चाचा से जमीन विवाद चल रहा है। उन पर ही अपहरण का आरोप लगाया है। आरोप है कि पहले भी कई बार धमकी दे चुके हैं। आरोप है कि दो बीघा जमीन का विवाद है और कोर्ट में भी मामला विचाराधीन है। जानकारी मिलते ही जैथरा पुलिस भी पहुंच गई और मामले की जांच शुरु कर दी है। पुलिस मामले को संदिग्ध बता रही है। एसओ सुनील वर्मा का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। बुधवार को शिकायत की थी जिसमें बताया था कि किशोर लापता है। इसके बाद पुलिस किशोर को तलाश कर रही थी। आपस में जमीन विवाद भी चल रहा है.

पहला अपहरण का मामला 12 जुलाई को भी हुआ था अपहरण, आरोप नहीं की सही कार्रवाई

भाई सुरजीत ने बताया कि 12 जुलाई को भी प्रियांशु का अपहरण हुआ था। गांव नगला रति सिकंद्राराऊ के पास होश में आने पर किसी तरह से गाड़ी से निकाल आया था और साइकिल लेकर भाग आया था। जैथरा पुलिस ने मामले में कार्रवाई नहीं की थी। जैथरा पुलिस का कहना है कि 12 जुलाई की घटना थी और 27 जुलाई को शिकायत हुई। इस पर उन्होंने अगले दिन पूछताछ के लिए बुलाया था और पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया था। अगले दिन 29 जुलाई को किशोर फिर से लापता हो गया.

अपहरणकर्ताओं की मांग अपहरणकर्ता बोले काम हो गया रुपये दे दो

सुरजीत ने बताया कि भाई ने होश में आने पर बताया कि अपहरणकर्ता आपस में बात कर रहे थे और कह रहे थे काम हो गया। रुपये आकर दे जाए। बताया कि तीन से चार लोग थे और काफी लंबे-चौड़े भी बता रहा था। पुलिस किशोर के भी बयान दर्ज कर रही है जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

परिवार की अपील गुरुवार को मां एसएसपी से शिकायत आई थी

गुरुवार को पीड़िता की मां शिकायत करने के लिए एसएसपी कार्यालय पहुंची थी। आरोप लगाए थे कि जैथरा पुलिस कार्रवाई नहीं कर ही है, जिसके बाद मां ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायत की है.

किशोर पहले भी जा चुका है। मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। पुलिस जांच में सामने आया है कि चाचाओं से जमीन का विवाद चल रहा है और कोर्ट में भी मामला विचाराधीन बताया जा रहा है। खुलासे को लेकर जैथरा पुलिस के साथ-साथ अन्य टीमों को भी जांच के लिए लगाया गया है। मामले की जांच चल रही है।-डा. इलामारन जि, एसएसपी एटा।