Etah News: सहज डेरी पर दूध का नमूंना लेने पर खाद्य सुरक्षा विभाग टीम से हुई धक्का-मुक्की

Etah News: मुख्यमंत्री पोर्टल पर हुई मिलावटी दूध बेचे जाने की शिकायत के निस्तारण के लिए सहायक आयुक्त टीम के साथ सहज डेयरी पर पहुंचे। डेयरी संचालक एवं अन्य लोगों ने गाली-गलौज करते हुए टीम के सदस्यों के साथ धक्का मुक्की की एवं दूध की केन लेकर भाग गए। मामले की रिपोर्ट कोतवाली जलेसर में दर्ज कराई गई है।

Etah News: मुख्यमंत्री पोर्टल पर हुई मिलावटी दूध बेचे जाने की शिकायत के निस्तारण के लिए मंगलवार को सहायक आयुक्त-2 विजय कुमार वर्मा टीम सहित समसपुर स्थित सहज डेयरी पर पहुंचे। जहां पर डेयरी संचालक सहित दो अन्य लोगों ने खाद्य सुरक्षा विभाग टीम के साथ गाली-गलौज करते हुए धक्का-मुक्की की। डेयरी पर मौजूद मिलावटी दूध से भरी केन लेकर भाग गये। मामले की तहरीर खाद्य सुरक्षा अधिकारी विमल कुमार ने कोतवाली जलेसर में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

शिकायत की जानकारी कोतवाली जलेसर में दी तहरीर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी विमल कुमार ने बताया है कि मुख्यमंत्री पोर्टल हुई शिकायत के निस्तारण के लिए मंगलवार का सहायक आयुक्त खाद्य-2 विजय कुमार वर्मा के नेतृत्व में खाद्य सचल दल खाद्य सुरक्षा अधिकारी पूनम के साथ पूर्वान्ह 9.30 बजे पूर्व माध्यमिक विद्यालय समसपुर पर पहुंचा। जहां पर सहज डेयरी का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान निरीक्षण के दौरान डेयरी पर एक टंकी में करीब 30 लीटर दूध था जो मिलावटी एवं संदिग्ध प्रतीत हो रहा था। टीम ने केन में भरे दूध का नमूंना लेने की मंशा जाहिर की, जिस पर वहां मौजूद मोहल्ला घोसियान निवासी टिंकू, बिलाल उर्फ विशाल खां पुत्र सादिक खां, समसपुर निवासी डेयरी संचालक चरन यादव पुत्र भगवान सिंह में से टिंकू और विलाल भड़क गए। टीम सदस्यों के साथ धक्का-मुक्की करते हुए दूध की केन छींन ली। दोनों टीम सदस्यों के साथ गाली-गलौज करते हुए मोटर साइकिल पर सवार होकर भाग गए। मामले की तहरीर देकर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कोतवाली जलेसर पुलिस ने मामले में सख्त कार्रवाई किये जाने का अनुरोध किया है.