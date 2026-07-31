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Etah News: बोल बम के जयकारों से गूंज रहे एटा के मार्ग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, एटा
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Etah News: सावन के पहले सोमवार को भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए शिवभक्तों के विशाल जत्थे शहर के प्रमुख मार्गों से गुजर रहे हैं। दूर-दूर से कांवड़िए गंगाजल लेकर शिवालयों की ओर बढ़ रहे हैं। महिला श्रद्धालुओं का उत्साह भी देखने लायक है। प्रशासनिक इंतजामों में खामियां नजर आ रही हैं, लेकिन स्थानीय नागरिक कांवड़ियों की सेवा कर रहे हैं।

Etah News: बोल बम के जयकारों से गूंज रहे एटा के मार्ग

Etah News: सावन के पहले सोमवार को भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए शहर के प्रमुख मार्गों से शिवभक्तों के विशाल जत्थे गुजर रहे हैं। पूरा शहर इस समय बम-बम भोले और हर-हर महादेव के जयघोषों से गूंज रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश के अलावा शिकोहाबाद, आगरा, बटेश्वर और फतेहपुर सीकरी जैसे दूर दराज इलाकों के कांवड़िए कासगंज के कछला और लहरा घाट से गंगाजल लेकर अपने गंतव्य शिवालयों की ओर निरंतर बढ़ रहे हैं। इस बार की कांवड़ यात्रा में महिला श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। हाथों में गंगाजल की गगरी और हाथों में कांवड़ थामे महिलाएं कठिन भक्ति का परिचय दे रही हैं। कासगंज रोड और आगरा रोड पर कांवड़ियों की सर्वाधिक भीड़ गुजर रही है। इसमें बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सभी भक्ति रस में सराबोर दिख रहे हैं। कठिन से कठिन दूरी भी महादेव के भजनों की ताल पर सुहानी लग रही है। आस्था के इस विराट स्वरूप के बीच प्रशासनिक इंतजामों की पोल खुलती नजर आ रही है। कासगंज रोड पर कांवड़ियों की सुरक्षा और सुविधा के नाम पर पुलिस कैंप तो लगाए गए हैं, लेकिन वह ज्यादातर खाली पड़े हैं। जिम्मेदार कर्मियों की अनुपस्थिति के कारण व्यवस्थाएं भगवान भरोसे हैं.

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समाजसेवी संभाल रहे कमान

सरकारी उपेक्षा के बीच स्थानीय नागरिक और स्वयंसेवी संगठन शिवभक्तों की सेवा में आगे आ रहे हैं। जगह-जगह निजी कैंप लगाकर कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की जा रही है और उनके लिए ठंडे पानी, फल एवं भोजन का भी प्रबंध किया गया है। कांवड़ियों का कहना है कि प्रशासन भले ही अपने वादों पर खरा न उतर रहा हो, लेकिन महादेव की कृपा और आम जनता के सहयोग से उनकी यह कठिन यात्रा सफलता पूर्वक पूरी हो रही है।

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रूट डायवर्ट के बाद भी कांवड़ मार्गों पर गुजर रहे भारी वाहन

जिला प्रशासन ने प्रमुख कांवड़ मार्गों पर भारी वाहनों की शुक्रवार से सोमवार तक नोएंट्री कर दी है। बावजूद इसके शहर के अंदर जीटी रोड, शिकोहाबाद रोड और आगरा रोड पर बड़े और भारी सवारी और लोडिंग वाहन गुजरते देखे जा रहे हैं। सावन के पहले सोमवार को इन तीनों ही प्रमुख कांवड़ मार्गों पर रोडवेज बसें, ट्रक, ट्रौला, मैक्स पिकअप आदि लोडिंग वाहन दौड़ते हुए नजर आए।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सावन के पहले सोमवार को क्या हो रहा है?
सावन के पहले सोमवार को भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए शिवभक्तों के विशाल जत्थे शहर के प्रमुख मार्गों से गुजर रहे हैं।
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