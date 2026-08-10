Etah News: 24 घंटें में पांच लाख कावंडिए निकले एटा से, शिवालयों में बम-बम भोले की गूंज

Etah News: श्रावण माह के द्वितीय सोमवार पर, एटा में करीब पांच लाख शिव भक्तों ने जलाभिषेक किया। प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं की कतारें लंबी थीं। पूर्ण इच्छेश्वर महादेव मंदिर में भी सैकड़ों श्रद्धालुओं ने मनौतियां मांगी। सभी शिवालयों में धूमधाम से पूजा-अर्चना की गई और भगवान शिव का जयघोष गूंजा।

Etah News: श्रावण माह के द्वितीय सोमवार और श्रावण कृष्ण पक्ष की तेरस तिथि होने के कारण शिव भक्तों में आस्था अधिक दिखाई दी। 24 घंटों में करीब पांच लाख से अधिक कावंडिये एटा से जल लेकर निकल गए। आते-जाते कावंड़ियों का जोश देखते ही बन रहा था। वहीं सोमवार को दिन शव मंदिरों पर शिव भक्तों की भीड़ रही। शहर के प्रमुख मंदिर कैलाश मंदिर पर सुबह चार बजे पूजा अर्चना शुरू कर दी है। बड़ी संख्या में लोगों ने कावंड लाकर जलाभिषेक किया। आकर्षक लाइटों एवं फूलों से सजे शहर के प्रमुख शिवालय कैलाश मंदिर पर भक्तों के लिए बल्लियां लगाकर अलग-अलग लाइन बनाई गई हैं, जिससे कि श्रद्धालु आसानी से गर्भगृह तक पहुंच शिवलिंग का अभिषेक और पूजन कर सके। कैलाश मंदिर में शिवलिंग के पूजन और दर्शनों को सुबह चार बजे से ही श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की लंबी-लंबी लाइनें लगना शुरू हो गई। शिवभक्त कांवड़िया सुबह चार बजे से लेकर देर शाम तक कांवड़ चढ़ाने पहुंचते रहे, जिससे दिनभर शिवालय पर पूजा-अर्चना का दौर चलता रहा। रविवार की दोपहर से सड़कों पर विशेष भीड़ दिखाई दी। बाइकों, कारों और टाटा मैजिक सहित अन्य वाहनों से शिव भक्त कांवड़ लेकर सोरों जी की ओर आते जाते रहे। पुलिस प्रशासन के एक आंकड़े के अनुसार पिछले 24 घंटों में पांच लाख से अधिक लोग कांवड़ लेकर निकल चुके हैं। श्रावण मास के दूसरे सोमवार को कैलाश मंदिर पर 50 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने पूजन-अर्चन कर घर परिवार के अलावा विश्व कल्याण की मनौतियां मांगी।

पूर्ण इच्छेश्वर महादेव मंदिर में भर मांगी मनौतियां जलेसर के पटना पक्षी विहार स्थित पूर्ण इच्छेश्वर महादेव मंदिर में अलौकिक शिवलिंग का जलाभिषेक एवं पूजन करने के लिए हजारों श्रद्धालु और कांवड़िये पहुंचे। पूजन के बाद सैकड़ों श्रद्धालुओं ने विशाल शिवलिंग को बांहों में लेकर एवं नदी के कांन में बोलकर मनौतियां मांगी।

पौराणिक परसौंन नाथ शिवालय में गूंजे जयघोष, डीएम-एसएसपी ने किया अभिषेक गांव परसौंन स्थित परसौंन नाथ शिवालय में श्रद्धालुओं और कांवड़ियों ने बड़ी संख्या में भगवान परशुराम द्वारा स्थापित की गई। पौराणिक शिवलिंग का जलाभिषेक और पूजन किया। शिवालय में सुबह चार बजे से दोपहर तक श्रद्धालुओं की अपार भीड़ बनी रही। सावन के दूसरे सोमवार को डीएम अरविंद सिंह और एसएसपी डॉ. इलामारन जि. ने संयुक्त रूप से मंदिर प्रारंण की सुरक्षा एवं व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके साथ महादेव का विधान पूर्वक पूजन अभिषेक किया।

देहात क्षेत्र के शिवालयों पर रहीं बम-बम भोले गूंज जैथरा में प्राचीन जिरौलिया शिव मंदिर पर भोर होते ही श्रद्धालुओं सैलाव उमड़ पडा। गंगाघाटों से कांवड़ में जलभर कर लाए सैकड़ों कांवड़ियों ने अपार श्रद्धाभाव के साथ शिवलिंग का अभिषेक कर मनौतियां मांगी। ग्रामीण क्षेत्र की महिला, पुरूष, युवतियों ने फल, फूल, बेल पत्र,भांग, धतूरा, शिवलिंग पर अर्पित कर जलाभिषेक किया।

अलीगंज के शिवालयों पर गूंजे महादेव के जयघोष अलीगंज में श्रद्धालुओं ने श्रद्धाभाव के साथ शिवलिंग पर फल, फूल, बेल, बेलपत्र, दूध, दही, नवैद्य अर्पित कर गंगाजल से महादेव का अभिषेक किया। कस्बा के काली मंदिर, शंकर जी मंदिर, सहित सभी छोटे बड़े शिवालयों में शिवलिंग का जलाभिषेक कर मनोतियां मांगी गई। ग्रामीण अंचलों में महिलाओं व बालिकाओं ने दिनभर व्रत उपवास रख शिवजी की स्तुति की।

शिव मंत्रों से गूंजे उठे सकीट के शिवालय सकीट में शीतला देवी मंदिर, गमा देवी मंदिर, वार्ष्णेय समाज देवी मंदिर, भष्मासुर शिवालय, तरा वाले शिवालय एवं काली मंदिर स्थित शिवलिंग पर श्रद्धालुओं ने धूप, दीप नवैद्य अर्पित करते हुए शिवलिंग का जलाभिषेक किया। पीपल अड्डा स्थित पुलिस सहायता केंद्र पर थाना प्रभारी मधू दुवे ने पुलिस कर्मियों के साथ कांवड़ियों को जल-पान एवं फल वितरण किए।