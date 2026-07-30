Etah News: तीन नए मलेरिया पॉजिटिव निकले, पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम
Etah News: गुरुवार को मेडिकल कालेज में तीन मलेरिया पॉजिटिव रोगी पाए गए हैं। इनमें से बालरोग वार्ड में छह साल का कबीर और सात साल का कृष्णा शामिल हैं। स्वास्थ्य टीम ने मोहल्ला द्वारिकपुरी में 28 घरों का दौरा किया और सभी की मलेरिया जांच की। विभागीय पोर्टल पर अब तक 11 मलेरिया पॉजिटिव की सूचना है।
Etah News: गुरुवार को मेडिकल कालेज के मेडिसिन-बालरोग वार्ड में वायरल फीवर रोगियों की हुई जांच में तीन मलेरिया पॉजिटिव निकले हैं। जांच रिपोर्ट आने पर तीनों का मलेरिया रोधी उपचार शुरू कराया गया है। गुरुवार को आयी जांच रिपोर्ट में बालरोग वार्ड में भर्ती मानपुर स्थित काशीराम कालोनी निवासी छह वर्षीय कबीर पुत्र अमित, द्वारिकापुरी निवासी सात वर्षीय कृष्णा पुत्र देवेन्द्र मलेरिया पॉजिटिव निकले है। द्वारिकापुरी के मलेरिया पॉजिटिव के पिता देवेन्द्र भी मलेरिया पॉजिटिव निकले है। उनका अभी भी उपचार चल रहा है। मेडिसिन वार्ड में रामपुर घनश्याम निवासी 17 वर्षीय डौली पुत्री जयप्रकाश मलेरिया पॉजिटिव निकली है। इन मलेरिया पॉजिटिव मरीजों के साथ मौजूद तीमारदारों ने बताया कि एक से डेढ़ सप्ताह पूर्व से बुखार आ रहा है। पहले घर के निकट स्थित प्राइवेट चिकित्सक से उपचार कराया। उपचार में कोई फायदा न होने पर मेडिकल कालेज एक दिन पूर्व आये है। जांच होने पर मलेरिया पॉजिटिव निकले है। जांच रिपोर्ट आने के बाद मलेरिया रोधी उपचार शुरू हुआ है。
स्वास्थ्य टीम की गतिविधियाँ
स्वास्थ्य टीम ने 28 घरों का भ्रमण कर 28 रोगियों को दिया उपचार
गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मोहल्ला द्वारिकपुरी में घर-घर जाकर बीमार लोगों को तलाशा। बुखार रोगियों की मलेरिया जांच की। सभी की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आयी है। सीएमओ डा. राजेन्द्र प्रसाद के निर्देश पर गुरुवार को प्रभारी जिला मलेरिया अधिकारी लोकमन सिंह के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग टीम मोहल्ला द्वारिकपुरी पहुंची। टीम में शामिल डॉ. आकाश वर्मा, सुशील कुमार, जसराम सिंह एवं मुकेश कुमार घर-घर जाकर बीमारों की जानकारी की। स्वास्थ्य टीम ने 28 घरों का भ्रमण कर स्थिति का जायजा लिया।
मलेरिया पॉजिटिव की सूचना
स्वास्थ्य विभाग पोर्टल में 11 मलेरिया पॉजिटिव की सूचना
प्रभारी जिला मलेरिया अधिकारी लोकमन सिंह ने बताया कि विभागीय पोर्टल पर अब तक 11 मलेरिया पॉजिटिव निकलने की सूचना अपलोड की गई है। उन्होंने बताया कि पोर्टल पर कन्फर्म मलेरिया पॉजिटिव की ही सूचना अपलोड की जाती है। रैपिड कार्ड से निकलने वाले मलेरिया पॉजिटिव की सूचना नहीं आती है।
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