Etah News: तीन नए मलेरिया पॉजिटिव निकले, पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम

Etah News: गुरुवार को मेडिकल कालेज के मेडिसिन-बालरोग वार्ड में वायरल फीवर रोगियों की हुई जांच में तीन मलेरिया पॉजिटिव निकले हैं। जांच रिपोर्ट आने पर तीनों का मलेरिया रोधी उपचार शुरू कराया गया है। गुरुवार को आयी जांच रिपोर्ट में बालरोग वार्ड में भर्ती मानपुर स्थित काशीराम कालोनी निवासी छह वर्षीय कबीर पुत्र अमित, द्वारिकापुरी निवासी सात वर्षीय कृष्णा पुत्र देवेन्द्र मलेरिया पॉजिटिव निकले है। द्वारिकापुरी के मलेरिया पॉजिटिव के पिता देवेन्द्र भी मलेरिया पॉजिटिव निकले है। उनका अभी भी उपचार चल रहा है। मेडिसिन वार्ड में रामपुर घनश्याम निवासी 17 वर्षीय डौली पुत्री जयप्रकाश मलेरिया पॉजिटिव निकली है। इन मलेरिया पॉजिटिव मरीजों के साथ मौजूद तीमारदारों ने बताया कि एक से डेढ़ सप्ताह पूर्व से बुखार आ रहा है। पहले घर के निकट स्थित प्राइवेट चिकित्सक से उपचार कराया। उपचार में कोई फायदा न होने पर मेडिकल कालेज एक दिन पूर्व आये है। जांच होने पर मलेरिया पॉजिटिव निकले है। जांच रिपोर्ट आने के बाद मलेरिया रोधी उपचार शुरू हुआ है。