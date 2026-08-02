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Etah News: अंशुमन जौहरी का आईआईटी मंडी में हुआ चयन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, एटा
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Etah News: एटा के निवासी अंशुमन जौहरी का थर्मल पावर इलेक्ट्रिक रिसर्च के लिए आईआईटी मंडी हिमाचल में चयन हुआ है। अंशुमन के पिता अधिवक्ता अमित कुमार जौहरी हैं। उनके चयन पर परिवार और स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों ने खुशी जताई है।

Etah News: अंशुमन जौहरी का आईआईटी मंडी में हुआ चयन

Etah News: एटा, अंशुमन जौहरी का थर्मल पावर इलेक्ट्रिक रिसर्च के लिए आईआईटी मंडी हिमाचल में चयन हुआ है। जनपद निवासी अंशुमन जौहरी अधिवक्ता अमित कुमार जौहरी के पुत्र है। अंशुमान का आईआईटी मंडी में चयन होने पर परिवार के सदस्यों ने खुशी जाहिर की है। खुशी व्यक्त करने वालों में नरेंद्र कुमार सक्सेना, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रमोद गुप्ता, राज़कान्त सक्सेना, रविकांत सक्सेना, आलोक कुमार तिवारी, दीपक शर्मा एडवोकेट, राहुल सक्सेना एडवोकेट, ज्ञानेंद्र गौतम एडवोकेट, योगेश सक्सेना एडवोकेट, अतिकुल रहमान एडवोकेट, हनी जौहरी, शबनम ओहरी, हिमांशु अस्थाना शामिल रहे।

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