Etah News: अंशुमन जौहरी का आईआईटी मंडी में हुआ चयन
Etah News: एटा के निवासी अंशुमन जौहरी का थर्मल पावर इलेक्ट्रिक रिसर्च के लिए आईआईटी मंडी हिमाचल में चयन हुआ है। अंशुमन के पिता अधिवक्ता अमित कुमार जौहरी हैं। उनके चयन पर परिवार और स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों ने खुशी जताई है।
Etah News: एटा, अंशुमन जौहरी का थर्मल पावर इलेक्ट्रिक रिसर्च के लिए आईआईटी मंडी हिमाचल में चयन हुआ है। जनपद निवासी अंशुमन जौहरी अधिवक्ता अमित कुमार जौहरी के पुत्र है। अंशुमान का आईआईटी मंडी में चयन होने पर परिवार के सदस्यों ने खुशी जाहिर की है। खुशी व्यक्त करने वालों में नरेंद्र कुमार सक्सेना, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रमोद गुप्ता, राज़कान्त सक्सेना, रविकांत सक्सेना, आलोक कुमार तिवारी, दीपक शर्मा एडवोकेट, राहुल सक्सेना एडवोकेट, ज्ञानेंद्र गौतम एडवोकेट, योगेश सक्सेना एडवोकेट, अतिकुल रहमान एडवोकेट, हनी जौहरी, शबनम ओहरी, हिमांशु अस्थाना शामिल रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।