Etah News: मारहरा ब्लाक प्रमुख के खिलाफ मुकदमा दर्ज
Etah News: मारहरा ब्लॉक प्रमुख रवि वर्मा के खिलाफ एक वीडियो को लेकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जिसमें उन पर ब्राह्मण समाज के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने का आरोप लगाया गया है। इससे समाज में आक्रोश फैला है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Etah News: मारहरा ब्लॉक प्रमुख रवि वर्मा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसमें गाली गलौज कर वैमनस्ता फैलाने का आरोप लगाया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। थाना मिरहची जिन्हैरा निवासी गोंविद उपाध्याय की ओर से थाना मिरहची में तहरीर दी थी। इसमें आरोप लगाया है कि एक अगस्त को एक वीडियो वायरल हुआ है। इसमें ब्लॉक प्रमुख रवि वर्मा की ओर से जानबूझकर सार्वजनिक रुप से ब्राह्ण समाज के विरुद्ध जानबूझकर सार्वजनिक रुप से अत्यंत अपमानक, अभद्र एवं अशोभनीय शब्दों का प्रयोग कर भावनाओं को आहत किया है। इस वीडियो को काफी संख्या में लोगों ने देखा है।
इससे समाज की छबि धूमिल हो रही है। इससे ब्राह्ण समाज के लोगों में आक्रोश है। पुलिस ने इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मालूम हो कि सोमवार को एसएसपी के नाम दिए गए ज्ञापन दिया गया था। इस ज्ञापन में रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की गई थी।
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