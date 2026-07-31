Etah News: जलेसर डिपो से अगस्त से दौड़ने लगेंगी रोडवेज बसें

Etah News: जलेसर वासियों का लंबे समय से चला आ रहा रोडवेज बस डिपो का इंतजार अब बहुत ही जल्द खत्म होने जा रहा है। क्षेत्रवासियों को सुगम, सुरक्षित और आधुनिक सरकारी परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जलेसर में रोडवेज बस स्टैंड और वर्कशॉप का निर्माण कार्य पूरी तरह से पूर्ण हो चुका है। गुरुवार को एटा डिपो एआरएम नरेश चंद्र गुप्ता ने बताया कि जलेसर डिपो का बस स्टैंड और वर्कशॉप का बनकर तैयार होने के बाद अब डिपो संचालन के लिए जरूरी मैनपावर जुटाने का कार्य चल रहा है। सबसे पहले चालक और परिचालकों की भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। चालक भर्ती के प्रथम चरण में स्थानीय स्तर पर परीक्षा व ड्राइविंग टेस्ट में 35 चालकों ने सफलता हासिल की है। इसके बाद अब इन चालकों को अंतिम ड्राइविंग टेस्ट के लिए गाजियाबाद के लोनी डिपो भेजा गया है। लोनी डिपो में टेस्ट पास करने के बाद चालकों को अंतिम रूप से नियुक्त कर डिपो में तैनात कर दिया जाएगा। इसके अलावा जलेसर डिपो के लिए बसों के आवंटन का रास्ता भी साफ हो गया है। शुरुआती चरण में इस डिपो से कुल 40 बसों को संचालन किया जाएगा。