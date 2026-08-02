Etah News: समय-समझ दोनों अलग-अलग, समय पर समझने वाले का होता कल्याण
Etah News: पुरानी बस्ती के पंचायती बड़े जैन मंदिर में आचार्य नयन सागर महाराज ने अभिषेक और पूजन के बाद श्रावकों को समय के महत्व और आत्मा की पवित्रता के बारे में ज्ञान दिया। उन्होंने कहा कि संयम और धर्म का पालन करने के लिए चार्तुमास का समय सर्वोत्तम है।
Etah News: पुरानी बस्ती स्थित पंचायती बड़े जैन मंदिर में प्रातः जिनेन्द्र प्रभु का अभिषेक, शांति धारा नित्य नियम पूजन के पश्चात आचार्य नयन सागर महाराज ने शारदे वंदना की। उन्होंने श्रावकों को बताया कि गुरु हैं वो दिगंबर के उपासक हैं। इसलिए हम जैन हैं। समय और समझ दोनों अलग-अलग हैं। समय पर समझने वाले का कल्याण होता है। समय कीमती है। समय पर किया गया छोटा सा काम बड़ा फल देता है। आचार्यश्री ने कहा कि चार्तुमास का समय चल रहा है। इस पवित्र काल में साधु ही नहीं श्रावकों को भी अपने मन, वचन,काय, आहार, बिहार पर भी संयम रखना चाहिए।
आत्म कल्याण की चर्चा नहीं ''चर्या'' होनी चाहिए। दर्पण में अपना ऊपरी प्रतिबिंब दिखता है। आंतरिक छबि नहीं, आंतरिक निर्मलता लाने के लिए परिणामों की विशुद्धि आवश्यक है। मन की पवित्रता जीवंत है तो धर्म जयवंत है। दर्पण में एक सफेद बाल देखने से तीर्थंकर को संसार से विरक्ति हो जाती है। बचपन नादानी में, तरुणावस्था तरुणाई में और बुढ़ापा बीमारियों में निकला जा रहा है। फिर धर्म के लिए समय कब निकालोगे। नर भव मिलना बहुत दुर्लभ है। इच्छाओं की सरिता कभी नहीं भरती है। यह बात सही समय पर अगर समझ आ गई तो उसका कल्याण निश्चित है। उन्होंने बताया कि आज 90 प्रतिशत लोगों का व्यवहार द्वेष के कारण बदल गया है। सुख को देखकर जलने वाले और दुख में मजाक उड़ाने वाले बहुत हैं। किसी को किसी की उन्नति हजम ही नहीं होती है। इससे पूर्व कार्यक्रम मंगलाचरण सुनीता जैन ने किया। शाम आरती, गुरु भक्ति का संगीतमय कार्यक्रम भक्तों ने भजनों के माध्यम से विनयांजलि प्रस्तुत की। इस दौरान अशोक शास्त्री, योगेश जैन, शैलेन्द्र जैन, चन्द्र प्रकाश, चिन्मय जैन, पूजा जैन, पूना, सनी जैन, मोहित जैन, गौरव जैन, अंकित जैन, सनी जैन, बीरेंद्र जैन, सुनीता जैन, रमेश चंद्र जैन, सुधाकर जैन, देवेंद्र जैन, हर्ष जैन, गौरव चौहान, मनीष जैन, पंकज जैन, रोहित जैन, अनिल जैन, संजय जैन, विक्की जैन, संजू जैन, अनुज जैन, अनमोल जैन, सरोज जैन, सुकीर्ता जैन, समता जैन, वर्षा जैन, बबली जैन, प्रियंका जैन, ममता जैन, राजमती जैन, शुभ्रा जैन, पूनम जैन, शोभा जैन, रेनू जैन आदि मौजूद रहे।
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