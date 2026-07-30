Etah News: वन विभाग के पास नहीं जानवर रेस्क्यू करने के संसाधन

Etah News: गर्मी के दिन आते ही सर्पदंश की घटनाएं बढ़ जाती हैं। इन दिनों में सांप पकड़ने के लिए भी वन विभाग से संपर्क कर किया गया। वन विभाग के पास रेस्क्यू संबंधी कोई उपकरण ही नहीं है। एक स्टिक के सहारे ही सभी ऑपरेशन होते रहे। जैसे ही मगरमच्छ सहित अन्य कोई जीव निकलने की सूचना आती है तो विभाग के हाथ पांव फूल जाते हैं। फिर से बड़े शहरों से टीम बुलाने की बात कहीं जाती है। इन दिनों ग्रामीण क्षेत्रों में मगरमच्छ निकलने की भी खूब शिकायतें हुई। रात के समय में जब विभाग के पास सूचना दी जाती है कि जल्दी से टीम भेज दो, मगरमच्छ तालाब में आ गया है। कभी भी वह बाहर आ सकता है। इतनी स्थित में वन विभाग के हाथ खाली होते हैं। ना तो रेस्क्यू करने के लिए कोई टीम होती ना ही कोई संसाधन। खास बात यह है कि यहां पर प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या भी ना के बराबर है। कोई साधन ना होने के कारण आगरा से टीम बुलाई जाती है।