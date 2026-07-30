Etah News: वन विभाग के पास नहीं जानवर रेस्क्यू करने के संसाधन
Etah News: गर्मी के दिनों में सर्पदंश की घटनाएं बढ़ जाती हैं। वन विभाग के पास रेस्क्यू करने के लिए उपकरणों की कमी है। आगरा से टीम बुलाने में समय लगता है, जिससे ग्रामीण लोग रात भर डर में रहते हैं। इससे सांप और मगरमच्छ का खौफ लोगों पर छाया रहता है। विभागीय अधिकारी इस समस्या को लेकर चिंतित हैं।
Etah News: गर्मी के दिन आते ही सर्पदंश की घटनाएं बढ़ जाती हैं। इन दिनों में सांप पकड़ने के लिए भी वन विभाग से संपर्क कर किया गया। वन विभाग के पास रेस्क्यू संबंधी कोई उपकरण ही नहीं है। एक स्टिक के सहारे ही सभी ऑपरेशन होते रहे। जैसे ही मगरमच्छ सहित अन्य कोई जीव निकलने की सूचना आती है तो विभाग के हाथ पांव फूल जाते हैं। फिर से बड़े शहरों से टीम बुलाने की बात कहीं जाती है। इन दिनों ग्रामीण क्षेत्रों में मगरमच्छ निकलने की भी खूब शिकायतें हुई। रात के समय में जब विभाग के पास सूचना दी जाती है कि जल्दी से टीम भेज दो, मगरमच्छ तालाब में आ गया है। कभी भी वह बाहर आ सकता है। इतनी स्थित में वन विभाग के हाथ खाली होते हैं। ना तो रेस्क्यू करने के लिए कोई टीम होती ना ही कोई संसाधन। खास बात यह है कि यहां पर प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या भी ना के बराबर है। कोई साधन ना होने के कारण आगरा से टीम बुलाई जाती है।
टीम आने में देरी
आगरा से रात्रि के समय में टीम आने के लिए तैयार नहीं होती। जब तक टीम सुबह पहुंचती है तो कई घंटों का समय निकल जाता है। गांव के लोग भी रात दिन दशहत में रहकर उस जानवर की रखवाली करते है। अभी तक जिले में इस तरह की कोई सुविधा नहीं है। जबकि जिला मुख्यालय पर यह सुविधा होनी चाहिए। इसके लिए विभागीय अधिकारी भी परेशान रहते है। एक-एक दिन में 20-20 लोग सर्प दंश के मेडिकल कॉलेज में पहुंचते है। कई स्थानों से सांप पकड़ने की सूचनाए आती रहती है।
संसाधनों की कमी
मगरमच्छ सहित अन्य जीवों को पकड़ने के लिए कोई संसाधन नहीं है। जब कभी जरुरत होती है तो आगरा से टीम बुलाते है। कई बार तो रात में भी टीमें बुलाई गई है। संसाधन उपलब्ध कराने के लिए उच्चाधिकारियों को जानकारी दी जाएगी।
विवेक वर्मा, डीएफओ एटा
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