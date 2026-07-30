Etah News: लापरवाही: आधी सड़क बनाई और आधी बनाना भूल गया विभाग

Etah News: करीब चार महीने से जीटी रोड का निर्माण अधूरा है, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। सड़क का आधा हिस्सा ही बना है, जिससे दोपहिया वाहनों को निकलने में कठिनाई होती है। स्थानीय निवासियों ने जिम्मेदारों से जल्द समाधान की मांग की है।

Etah News: करीब चार महीने पहले जीटी रोड को बनाया जा रहा था लेकिन लंबा समय बीतने के बाद भी अभी तक पूरा कार्य नहीं हो सका है। आधा अधूरा कार्य होने के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। शहर की प्रमुख सड़क को पूरा नहीं किया जा सका तो जिले की अन्य सड़कों को कैसे पूरा किया जा सकेगा। इन सड़क ऊंची नीची होने के कारण भी दो पहिया वाहनों को परेशानी होती है। रेलवे पुल से लेकर गोशाला से सड़क का निमार्ण कार्य कराया जाना स्वीकृत किया था। तीन किमी से अधिक लंबी यह सड़क बनाए जाने का प्रस्ताव पास हुआ था। इसके लिए करीब डेढ़ करोड़ रुपया स्वीकृत होना बताया गया था। एक तरफ की टू लेन की सड़क पर कार्य प्रारंभ किया गया था। शहर के अंदर तो कुछ हिस्से में सड़क की एक तरफ की आधी सड़क बना दी गई। एक लेन को बिना बनाए हुए छोड़ दिया गया। पूरी सड़क का निर्माण ना कराने को लेकर अब परेशानी हो रही है। सड़क ऊंची नीची हो गई है। दोपहिया वाहनों को निकलने में परेशानी होती है। सड़क पर चलने वाले लोग सवाल कर रहे हैं कि आधी सड़क को बनाकर क्यों छोड़ दिया गया।

स्थानीय निवासियों की चिंताएं चार महीने से अधिक का समय होने के बाद किसी भी जिम्मेदार न इसी सुध भी नहीं ली। जब तक दूसरी लेन की सड़क बनने का नंबर आएगा तब तक बनी हुई सड़क टूट जाएगी। ऐसे में सड़क बनने और ना बनने का कोई लाभ नहीं होगा। दूसरी ओर यह भी अफवाह चल रही है कि सड़क का पूरा पैसा निकाल लिया, लेकिन सड़क नहीं बनाई है। लोक निर्माण विभाग का दावा है कि ऐसा नहीं है कि जितनी सड़क बनी है उतना ही भुगतान किया गया। कार्यदायी संस्था पर कार्रवाई होनी चाहिए। लंबा समय बीतने के बाद भी सड़क को पूरा नहीं किया जा रहा है।

स्थानीय निवासियों की प्रतिक्रियाएं चार महीने से अधिक का समय हो गया सड़क पूरी नहीं बन सकी है। ऐसा लग रहा है कि जब तक दूसरी तरफ की सड़क बनेगा तब तक बनी हुई सड़क टूट जाएगी। ऐसा तो होगा नहीं कि पैसा ना निकाला गया हो। सड़क के बारे में जानकारी कोई नहीं हो सकी। इतना जरुरी है कि सड़क पर आते समय परेशानी हो रही है।-संतोष सिंह, स्थानीय निवासी

सड़क की तकनीकी समस्याएं इस तरह की बनी हुई सड़क पहली बार देख रहा हूं कि चलने में परेशानी हो रही है। कई बार तो तेज रफ्तार में चलने वाले दोपहिया वाहन फिसल जाते है। सड़क को लेकर जिम्मेदारों को देखना चाहिए। पता नहीं कि सड़क पूरी कब बन पाएगी। बरसात के दिनों में और अधिक परेशानी हो रही है। सड़क के कार्य को जल्दी पूरा कराया जाए।-यतेंद्र सिंह, स्थानीय निवासी

लोक निर्माण विभाग का बयान शहर में जो जीटी रोड का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका पीछे तकनीकी समस्या है। सड़क बनाने के लिए विटुमिन नहीं मिल पा रहा है। कार्यदायी संस्था को बताया गया है कि शीघ्र ही कार्य पूरा कराया जाए। सड़क का कोई पैसा नहीं निकाला गया है। जितना काम हुआ है उतना ही भुगतान किया गया है।-ललित कुमार अग्रवाल, एक्सईएन, लोक निर्माण विभाग