Etah News: एडीजी ने किया 11वें एटा पुस्तक महोत्सव के लोगो का किया अनावरण

Etah News: एटा में 10 वर्षों से आयोजित श्री ब्रजपाल सिंह यादव (पीईएस) स्मृति पुस्तक महोत्सव का 11वां पोस्टर-लोगो अपर पुलिस महानिदेशक अंशुमान यादव द्वारा अनावरण किया गया। यह महोत्सव 31 अक्टूबर से 4 नवंबर तक चलेगा, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताएं भी होंगी। कार्यक्रम में कई विद्वानों और शिक्षकों ने भाग लिया।

Etah News: एटा, 10 वर्षों से अनवरत रूप से राजकीय इंटर कॉलेज एटा पर आयोजित हो रहे श्री ब्रजपाल सिंह यादव (पीईएस) स्मृति एटा पुस्तक महोत्सव के 11वें पोस्टर-लोगो का अनावरण सौन्दर्यीकृत हॉल में मुख्य अतिथि अपर पुलिस महानिदेशक भोपाल अंशुमान यादव ने किया। कार्यक्रम शुभारंभ में सर्वप्रथम मुख्य अतिथि को राजीव यादव, अनूप द्विवेदी, डॉ.अनुमित द्विवेदी, सिद्धार्थ यादव, शैलेंद्र गुप्ता, कबीर यादव ने बुके एवं माल्यार्पण कर स्वागत किया। मुख्य अतिथि अंशुमान यादव एडीजी ने गुरु एवं मार्गदर्शक रहे बृजपाल सिंह यादव स्मृति में होने वाले पुस्तक महोत्सव के 10 वर्षों से अनवरत रूप से आयोजित किए जाने पर जनपद के प्रधानाचार्य , शिक्षकगणों , शिक्षाविद एवं छात्र छात्राओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि अनुभूति सेवा संस्थान अध्यक्ष किरण यादव एटा की बेटी एवं बहू है। इनके कासगंज जनपद के पटियाली क्षेत्र में संचालित सामाजिक कार्यो की भांति ही एटा जनपद में भी निर्धन विधार्थियों को शिक्षा, पाठ्य पुस्तकें, कंप्यूटर ट्रेनिंग एवं निर्धन व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधा के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।

आयोजन के महत्व कार्यक्रम में प्रधानाचार्य विजय मिश्रा ने एटा जैसे पिछड़े जनपद में पुस्तक मेले के माध्यम से शिक्षा के प्रति अलख जलाने के लिए समिति पदाधिकारियों की सराहना की। देवेंद्र चौधरी ने कहा पुस्तक महोत्सव कार्यक्रम में होने वाली प्रतियोगिताओं से जनपद के विद्यार्थीयों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शन का अवसर प्राप्त होता है। बीपीएस पब्लिक स्कूल सचिव अशोक यादव ने कहा कि पुस्तक महोत्सव आयोजन जनपद के छात्र-छात्राओं के सामाजिक जीवन परिवर्तन एवं अपने उद्देश्य के प्रति प्रेरक कार्य बताया। प्रधानाचार्य डॉ. नीतू यादव ने बताया कि पुस्तक महोत्सव 10 वर्षों में जनपद से निकलकर अन्य बाहरी जनपदों में भी पहचान बना चुका है। विद्यालय की शिक्षिकायें, छात्राएं 11वें एटा पुस्तक महोत्सव में अपने स्टाल एवं कार्यक्रमों में प्रतिभाग को उत्सुक है। कार्यक्रम संचालन संजय शर्मा ने किया। लोगो अनावरण में चंद्रपाल सिंह, मनोज तिवारी, नरेंद्र यादव एडीओ पंचायत, राजवीर सिंह, रणवीर सिंह यादव, सत्येंद्र सिंह, विशांत कुलश्रेष्ठ, सुशील यादव, पद्मेंद्र वार्ष्णेय, शैलेंद्र गुप्ता, दिवाकर गुप्ता, बृजेश कुमार, आलोक शर्मा, अंकित गुप्ता, अनिल कुमार सिंह, मदन कुमार यादव, संतोष यादव, गोपाल यादव, वीरू वाल्मीकि, सुमंत यादव, संतोष सोलंकी, राकेश भदोरिया, किशोर कुमार, आकाश यादव, राकेश पहलवान, विनोद यादव, सिद्धार्थ यादव, कबीर यादव, सेवाराम कश्यप, सत्येंद्र कश्यप, मनोज कुमार उपस्थित रहे।

विशिष्ट अतिथियों का स्वागत अतिथियों का पुस्तक महोत्सव आयोजन समिति ने किया स्वागत-सम्मान

एटा, जीआईसी स्काउट-गाइड भवन में विशिष्ट अतिथि अनुभूति सेवा संस्थान अध्यक्ष किरन यादव, ज्ञान सिंह बघेल एडवोकेट, डॉ. सुधीर गुप्ता, डॉ. सत्येंद्र सिंह तोमर, प्रधानाचार्य विजय मिश्रा, कृष्ण गोपाल मिश्रा, सिकंदराराऊ ब्लॉक प्रमुख देवेंद्र चौधरी, बीपीएस पब्लिक स्कूल सचिव अशोक यादव, प्रधानाचार्य डॉ. नीतू यादव का भी स्वागत-सम्मान किया गया। विशिष्ट अतिथि को राजकीय इंटर कॉलेज एटा के जीर्णोद्धार कार्य में पूर्व में प्रदत्त सहयोग धनराशि प्रदान किए जाने पर डॉ. नीतू यादव, किरण यादव ने लिटिल हार्ट्स एजुकेशन सोसायटी कानपुर से प्रदत्त स्मृति चिन्ह एवं सॉल पहनाकर सम्मानित किया गया।

पुस्तक महोत्सव की तिथियां पांच दिवसीय एटा पुस्तक महोत्सव 31 अक्टूबर से चार नवंबर तक

एटा, पुस्तक महोत्सव आयोजन समिति अध्यक्ष एआरएम संजीव यादव ने बताया कि इस बार पुस्तक मेले में अपने पुस्तकों के स्टॉल लगाने वाले प्रकाशको एवं पुस्तक महोत्सव में भ्रमण करने वाले शिक्षाविदों ने पुस्तक महोत्सव के पांच दिवसीय करने के संबंध में दिए गए। सुझाव पर समिति ने बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार इस बार एटा पुस्तक महोत्सव 31 अक्टूबर से 1 ,2 ,3 एवं 4 नवंबर तक पांच दिवसीय आयोजित किया जाएगा। 11वें एटा पुस्तक महोत्सव में रंगोली, पोस्टर, मेहंदी ,वाद विवाद, वर्तमान में गांधी ट्रस्टी शिप की प्रासंगिकता ,नृत्य कला, प्रतियोगिताओं संबंध में अवगत कराया तथा प्रतियोगिताएं होगी। शिक्षकों के लिए बैडमिंटन, शतरंज, कैरम प्रतियोगिता, शिक्षक कवि सम्मेलन प्रतिदिन सांय 6 से 9 बजे तक किया जाएगा। प्रतिभागी विजेताओं को शिक्षाप्रद पाठ्य पुस्तकें , प्रशस्ति प्रमाण पत्र, नगद धनराशि पुरस्कार एवं विश्व पुस्तक मेला नई दिल्ली भ्रमण करने की जानकारी दी।