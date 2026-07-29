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Etah News: निर्माण के नाम पर ली गई अनुमित के बाद हाथीगेट पर कब्जा का प्रयास, पांच पर मुक्दमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, एटा
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Etah News: हाथीगेट पर अतिक्रमणकारियों ने अवैध रूप से दुकान पर कब्जा करने का प्रयास किया। नगर पालिका ने इस मामले में पांच लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। आरोप है कि बिना अनुमति के दुकानों की मरम्मत और निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, जो कानून के विरुद्ध है।

Etah News: निर्माण के नाम पर ली गई अनुमित के बाद हाथीगेट पर कब्जा का प्रयास, पांच पर मुक्दमा

Etah News: शहर की प्रमुख पहचान में शामिल हाथीगेट पर भी अतिक्रमणकारियों की नजर पहुंच गई। हाथी गेट पर कब्जा करने का प्रयास किया गया। दुकान के निर्माण कार्य की परमीशन के बहाने प्रथम तल पर कब्जा कर गेट लगा दिया। आनन-फानन में सक्रिय हुई नगर पालिका ने पांच आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसमें बिना अनुमति के कार्य कराने का आरोप लगाया है। अतिक्रमण प्रभारी बालकपूर ने कोतवाली नगर में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि नगर पालिका परिषद हाथी गेट का जीर्णद्धार करा रही है। स्थलीय निरीक्षण के दौरान पता चला कि हाथी दरवाजा के पास दुकान है। इसकी मरम्मत के लिए चार नवंबर 2020 परमिशन ली थी।

मरम्मत के दौरान आस-पास छतों को नुकसान होने पर मुआवजे की जिम्मेदारी स्वयं की होगी। आरोप है कि दुकानदार राजेन्द्र सिंह यादव, सुरेन्द्र सिंह, विजेन्द्र सिंह यादव, जितेन्द्र सिंह पुत्र होतीलाल, आलोक पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी निधौली खुर्द ने अनुमति के विपरीत दुकानों के ऊपर बनी दुकान में इनके नाम आवंटित दुकान की छत काटकर ऊपर की दुकान में अवैध कब्जा कर लिया और पालिका की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। दुकान पर बिना आवंटन के अवैध रूप से कब्जा किया गया है एवं आवंटित दुकान में पालिका की बिना अनुमति के पुन मरम्मत का कार्य किया जा रहा है जो नियम विरुद्ध है। जानकारी होने के आरोपियों के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई है।

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