Etah News: जा मरजा... से आहत होकर विक्रम ने की थी आत्महत्या
Etah News: पत्नी और उसके परिवार के सदस्यों से परेशान होकर विक्रम ने नहर में कूदकर आत्महत्या कर ली। उसके भाई ने भाभी और परिवार वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। विक्रम की बाइक नहर के पास मिली, और एक नोट में उसने अपनी परेशानी का उल्लेख किया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Etah News: पत्नी उसके घरवालों से परेशान होकर विक्रम ने नहर में छलांग लगाकर आत्महत्या की थी। मामले में मृतक के भाई ने आरोपी भाभी, उसके घरवालों के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई है। नगर पुलिस ने मामले की जांच शुरु कर दी है। कोतवाली नगर के गांव भगीपुर निवासी सनी पुत्र वीरेन्द्र सिंह ने कोर्ट के आदेश से रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि भाई विक्रम सिंह 21 मई को बाइक से घर से गए थे उसके बाद से वह घर नहीं लौटे थे मोबाइल पर बंद जा रहा था। कुछ दिन बाद ही तलाश के दौरान भाई की बाइक आगरा रोड स्थित हजारा नहर की बीच की पटरियों पर खड़ी देखी गयी।
इसकी सूचना निकट चौकी जाबड़ा पर दी गयी। पुलिस ने पीड़ित को सूचना दी।बाइक के हैंडिल पर एक पर्ची भी निकली थी। इसमें भाई विक्रम ने लिखा था कि वह बहुत परेशान था। पत्नी आए दिन लड़ती है, काफी समझाया भी। उसके बाद भी पत्नी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 21 मई को भी पत्नी से झगड़ा हुआ और पत्नी ने गुस्से में भाई से कहा था कहीं जाकर मरजा उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तेरे जैसे तीन सौ 60 मिलेंगे। इससे आहत होकर भाई विक्रम ने आत्महत्या कर ली है। आरोप है कि विक्रम ने अपनी पत्नी सपना, उसके परिवारीजनों से परेशान होकर आत्महत्या की है। नगर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।
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