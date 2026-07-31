घर में सो रही महिला के साथ दुष्कर्म, विरोध करने पर कर दिया हमला
एक महिला के साथ उसके घर में दुष्कर्म की घटना हुई। जब महिला ने विरोध किया, तो आरोपी ने हमला कर उसे चोट पहुंचाई। परिवार के सदस्यों के आने पर आरोपी भाग गया। महिला गंभीर स्थिति में स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।
घर में सो रही महिला के साथ युवक ने दुष्कर्म कर दिया। विरोध पर आरोपी हमला कर मारपीट कर घायल कर दिया। जगार होने पर आरोपी घर से फरार हो गया। महिला को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया गया था। हालत गंभीर उसे रेफर किया गया है। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर आरेापी की तलाश शुरू कर दी है। थाना अवागढ़ क्षेत्र के गांव में महिला चार वर्षीय बेटी के साथ सो रही थी। पति सहित परिवार के लोग बाहर सो रहे थे। रात करीब तीन बजे शनि पुत्र सुरेंद्र यादव घर में घुस गया।
दुष्कर्म का विरोध
महिला के साथ जबरन दुष्कर्म कर दिया। महिला ने रेप का विरोध किया तो आरोपी मारपीट करने लगा। आरोप है कि आरोपी ने महिला का गला दबा दिया। इसी समय पास में सो रही चार वर्षीय बालिका रोने लगी। बच्ची के रोने की आवाज सुन परिवार के लोग अंदर पहुंचे तो महिला खून से लथपथ पड़ी थी। उसके गले आदि पर चोट के निशान थे। जैसे ही परिवार के लोग पहुंचे वैसे ही आरोपी मौके से फरार हो गया। परिजनों का आरोप है कि गुप्तांगों पर भी किसी वस्तु से चोट पहुंचाई गई। इससे महिला बेहोश हो गई। परिजनों ने घायल महिला को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया गया। उसकी हालत गंभीर देख आगरा रेफर किया गया है। परिजनों की तहरीर पर आरोपी शनि के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। महिला की हालात अभी गंभीर बताई जा रही है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।
पुलिस की कार्रवाई
पुलिस जो तहरीर मिली थी उसी आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर लिया गया। महिला के साथ घर में घुसकर रेप करने का आरोप लगाया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। शीघ्र ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा।
श्वेताभ पांडेय, एएसपी एटा
अन्य घटनाएं
मिरहची में बाइक सवार बदमाशों ने महिला के बैग को छींनने का प्रयास किया था। महिला के चीखने और साहस के कारण लूट नहीं हो सकी है। आरोपियों की तलाश की जा रही है।
संकल्प कुशवाह, सीओ सदर
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