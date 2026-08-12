Etah News: स्वतंत्रता दिवस पर आधुनिक तिरंगे में दिखेगा ऐतिहासिक घंटाघर
Etah News: शहर के ऐतिहासिक घंटाघर को नगर पालिका ने नया रूप दिया है। जीर्णोद्धार के बाद, इसमें आजादी की लड़ाई और महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी तैयार हुई है। नगर पालिका जल्द ही इसका शुभारंभ करेगी। यह स्थान युवा पीढ़ी के लिए सेल्फी पॉइंट बन जाएगा और इतिहास को समझने का एक बेहतरीन अवसर प्रदान करेगा।
Etah News: शहर की शान कहे जाने वाले ऐतिहासिक घंटाघर को नगर पालिका ने एक नया और बेहद आकर्षक रूप दे दिया है। जीर्णोद्धार के बाद अब घंटाघर में देश की आजादी के संघर्ष और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन दर्शन पर आधारित भव्य प्रदर्शनी बनकर पूरी तरह तैयार हो चुकी है। नगर पालिका जल्द ही नए स्वरूप वाले घंटाघर का शुभारंभ करने जा रही है। शहर के लोगों, छात्र-छात्राओं और बाहर से आने वाले पर्यटकों को यह प्रदर्शनियां को दिखाने के लिए नगर पालिका जल्द ही व्यवस्थित समय सारणी जारी करेगी। इससे लोग बिना किसी अव्यवस्था के आजादी के इतिहास को करीब से देख और समझ सकेंगे। वहीं युवा पीढ़ी और शहरवासियों के लिए यह आधुनिक घंटाघर एक बेहतरीन सेल्फी पॉइंट के रूप में उभरकर सामने आएगा। इसकी खूबसूरत बनावट और लाइटिंग इसे शहर का सबसे पसंदीदा स्पॉट बना देगी। इस बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर घंटाघर पर विशेष स्थाई तिरंगा हिडन लाइट्स लगाई गई हैं.
घंटाघर पर दिखेगा इतिहास और आधुनिकता का संगम
मुख्य बाजार स्थित घंटाघर को संवारने का उद्देश्य शहर की ऐतिहासिक धरोहर को बचाए रखने के साथ नई पीढ़ी को देश के गौरवशाली इतिहास से रूबरू कराना है। प्रदर्शनी में महात्मा गांधी के आंदोलनों और देश की आजादी में योगदान देने वाले वीर सपूतों की गाथा को चित्रों और जानकारियों के माध्यम से दर्शाया गया है। पालिकाध्यक्ष सुधा गुप्ता का कहना है कि शहर का घंटाघर केवल एक देखने की जगह ही नहीं, बल्कि देशभक्ति की प्रेरणा देने वाला केंद्र बना दिया गया।
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