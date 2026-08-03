Etah News: हार्ट अटैक से 50 वर्षीय महिला की इमरजेंसी में मौत
Etah News: सोमवार सुबह 50 वर्षीय महिला रीना को हार्ट अटैक के बाद मेडिकल कालेज इमरजेंसी लाया गया। चिकित्सक ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। यह घटना गांधी मार्केट निवासी रीना की है।
Etah News: सोमवार सुबह मेडिकल कालेज इमरजेंसी में गंभीर हालत में पहुंची 50 वर्षीय महिला को चिकित्सक ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। मृत महिला के साथ मौजूद परिजनों ने बताया कि हार्ट अटैक पड़ने के बाद वह मेडिकल कालेज लेकर आये। जहां जांच कर चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। गांधी मार्केट निवासी 50 वर्षीय रीना पत्नी किशोर को परिजनों ने हार्ट अटैक पड़ने के बाद सोमवार सुबह 8.30 बजे मेडिकल कालेज इमरजेंसी में लेकर आये। जहां पर चिकित्सक ने जांच कर उनको मृत घोषित कर दिया। चिकित्सक के मृत घोषित करते ही परिजनों में कोहराम मच गया। वह मृतका को लेकर चले गये।
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