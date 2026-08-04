Etah News: मानपुर कालोनी में नए मलेरिया पॉजिटिव मिलने पहुंची स्वास्थ्य विभाग टीम
Etah News: सोमवार को एक वायरल फीवर रोगी की मलेरिया पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर स्वास्थ्य विभाग ने मानपुर कांशीराम कालोनी में शिविर लगाया। विशेषज्ञों ने 25 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया और नि:शुल्क दवाएं वितरित की। इसी दौरान 11 मलेरिया पॉजिटिव की सूचना विभागीय पोर्टल पर अपलोड की गई।
Etah News: मंगलवार को मेडिकल कालेज के मेडिसिन वार्ड में वायरल फीवर रोगी की हुई जांच में एक मलेरिया पॉजिटिव निकलने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम मानपुर कांशीराम कालोनी पहुंची हैं। सोमवार को आयी जांच रिपोर्ट में मेडिसिन वार्ड में भर्ती विष्णुकांत मलेरिया पॉजिटिव निकला है। इसके बाद मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कानपुर स्थित कांशीराम कालोनी में पहुंची है। सीएमओ डॉ. राजेंद्र प्रसाद के निर्देशन में प्रभारी जिला मलेरिया अधिकारी लोकमन सिंह के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग टीम ने कॉलोनी में विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में डॉ. आकाश वर्मा, सुशील कुमार, जसराम एवं मुकेश ने कॉलोनी के निवासियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर आवश्यकतानुसार नि:शुल्क दवाएं वितरित की गईं।
शिविर में कुल 25 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उपचार किया गया। क्षेत्र में बुखार, मलेरिया के लक्षणों को देखते हुए 6 रैपिड एंटीजन किट से मलेरिया की जाँच की गई। जिनमें सभी जाँच रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त हुईं।स्वास्थ्य विभाग पोर्टल में 11 मलेरिया पॉजिटिव की सूचनाप्रभारी जिला मलेरिया अधिकारी लोकमन सिंह ने बताया कि विभागीय पोर्टल पर अब तक 11 मलेरिया पॉजिटिव निकलने की सूचना अपलोड की गई है। उन्होंने बताया कि पोर्टल पर कन्फर्म मलेरिया पॉजिटिव की ही सूचना अपलोड की जाती हैं।
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