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Etah News: चार दिन बाद स्वास्थ्य विभाग को आई कार्रवाई की याद, सिर्फ दिया नोटिस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, एटा
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Etah News: बीते शुक्रवार, प्रसव के बाद नवजात शिशु की मौत के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने जीटी रोड के मैक्स हॉस्पिटल संचालक को नोटिस दिया है। अस्पताल का पंजीकरण नहीं होने के बावजूद विभाग की कार्रवाई ढीली है। संचालक से उपचार रिकॉर्ड की मांग की गई है। यदि संतोषजनक उत्तर नहीं मिला, तो आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Etah News: चार दिन बाद स्वास्थ्य विभाग को आई कार्रवाई की याद, सिर्फ दिया नोटिस

Etah News: बीते शुक्रवार को प्रसव के बाद नवजात शिशु की मौत होने के मामले में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जीटी रोड स्थित मैक्स हॉस्पिटल संचालक को नोटिस दिया है। पिछले चार दिनों तक स्वास्थ्य विभाग सिर्फ नोटिस की कार्रवाई कर सका है। बिना पंजीकरण होने के बाद भी विभाग इस तरह की ढीली कार्रवाई कर रहा है। अपंजीकृत नोडल अधिकारी एवं एसीएमओ डा. सुधीर कुमार ने बताया कि सीएमओ डा.राजेन्द्र प्रसाद के निर्देश पर जीटी रोड स्थित मैक्स हॉस्पीटल में पहुंचकर जांच की है। जांच के दौरान हॉस्पिटल संचालक से मृत नवजात शिशु और प्रसूता के उपचार संबंधी अभिलेख मांगे गये है।

साक्ष्य न दे पाने के कारण संचालक को नोटिस दिया गया है। नोटिस में घटना से संबंधित अभिलेख, अस्पताल पंजीकरण संबंधी अभिलेख और कार्यरत चिकित्सक के संबंध में जानकारी मांगी गई है। तीन दिन में नोटिस का जबाव आने के बाद ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि सात अगस्त को अस्पताल में प्रसव के उपरांत नवजात शिशु के मामले में परिजनों की ओर से कोई शिकायत पत्र नहीं दिया गया है। इसलिए अभी नोटिस देने की कार्रवाई की गई है। संचालक का जबाव संतोषजनक न होने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।मंगलवार को टीम भेजकर मैक्स हॉस्पीटल की जांच करायी गई है। जांच के बाद टीम ने संचालक को नोटिस देने की कार्रवाई की गई है। नोटिस आने के बाद अग्रिम कार्रवाई पर विचार किया जाएगा।-डा. राजेन्द्र प्रसाद, सीएमओ, एटा।

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