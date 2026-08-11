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Etah News: ब्राइट लैण्ड पब्लिक स्कूल के 150 छात्रों का हुआ स्वास्थ्य परीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, एटा
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Etah News: भारत विकास परिषद प्रणाम शाखा एटा ने ब्राइटलैंड पब्लिक स्कूल में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया। शिविर में 150 छात्रों की एनीमिया, नेत्र और दांत की जांच की गई। प्रमुख चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परीक्षण किया और स्कूल प्रबंधन को धन्यवाद दिया गया।

Etah News: ब्राइट लैण्ड पब्लिक स्कूल के 150 छात्रों का हुआ स्वास्थ्य परीक्षण

Etah News: भारत विकास परिषद प्रणाम शाखा एटा ने ब्राइटलैंड पब्लिक स्कूल में स्वास्थ्य शिविर लगाया। शिविर में बच्चों की एनीमिया, नेत्र, दांत की जांच की गई। शिविर में फिजियोथैरेपी की गई। स्कूल के 150 छात्रों का परीक्षण किया गया। स्वास्थ्य जांच के लिए शिविर में डॉ. आयुष पालीवाल फिजियोथैरेपिस्ट, डॉ. रोहित शर्मा नेत्र विशेषज्ञ, डॉ. आदर्श गुप्ता बीडीएस ने छात्रों का परीक्षण किया। प्रांतीय संयोजक राजीव सेठ ने स्कूल प्रबंधन, डायरेक्टर गीतिका सिंह का धन्यवाद किया। कार्यक्रम संयोजक आयुष मिश्रा, कार्यक्रम में अध्यक्ष धर्मवीर सिंह गहलोत, सचिव नीरज गुप्ता, कोषाध्यक्ष शुभम सेठ एडवोकेट, पर्यावरण संयोजक सुधीर वर्मा, भारत को जानो प्रभारी चंद्र मोहन वार्ष्णेय, शाखा संयोजक संपर्क यतन वार्ष्णेय, रोहित कपूर, शाखा उपाध्यक्ष अश्वनी उपाध्याय मौजूद रहे।

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