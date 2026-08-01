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Etah News: संक्रामक बीमारियों को रोकने के लिए चलाया सफाई अभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, एटा
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Etah News: संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत अधिकारियों ने कम्पिल रोड क्षेत्र के गांवों में निरीक्षण किया। सफाई कर्मियों को नियमित सफाई के निर्देश दिए गए और लोगों को संचारी रोगों के प्रति जागरूक किया गया। बीडीओ और एडीओ ने नालियों और सार्वजनिक स्थलों की सफाई के संबंध में आवश्यक कदम उठाए।

Etah News: संक्रामक बीमारियों को रोकने के लिए चलाया सफाई अभियान

Etah News: संचारी रोग नियंत्रण अभियान के चलते शुक्रवार को ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों ने कम्पिल रोड क्षेत्र के कई गांव में निरीक्षण करते हुए विशेष अभियान चलवाया। वहीं सफाई कर्मियों को नियमित सफाई कार्य करने के निर्देश देते हुए क्षेत्रीय लोगों को संचारी रोगों के प्रति जागरुक किया। अभियान के दौरान बीडीओ शिव शंकर शर्मा और एडीओ पंचायत राकेश कुमार ने गांव सारोतिया, जुनेदपुर सहित आसपास के अन्य गांवों का निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने गांवों की गलियों, नालियों, सार्वजनिक स्थलों और सड़क किनारे उगी झाड़ियों की स्थिति देखी। जहां नालियों में गंदगी या जलभराव की संभावना दिखाई दी, वहां तत्काल सफाई कराने के निर्देश दिए गए।

वहीं कई स्थानों पर उगी झाड़ियों की कटाई कराकर रास्तों और सार्वजनिक स्थलों को साफ कराया गया। अधिकारियों ने ग्राम पंचायत स्तर पर तैनात सफाई कर्मियों को नियमित रूप से सफाई कार्य करने और नालियों में पानी का ठहराव न होने देने के निर्देश भी दिए।

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