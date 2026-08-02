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Etah News: सकीट में हुआ सद्भावना सत्संग, बहती रही ज्ञान गंगा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, एटा
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Etah News: रविवार को मोहल्ला खरा में एक दिवसीय सद्भावना सत्संग का आयोजन हुआ। इसमें सतपाल महाराज के शिष्य महात्मा मुशफिरा नन्द व गोपाला नन्द ने रामायण, भागवद गीता, कुरान और बाइबिल के आधार पर प्रवचन दिए। भीषण गर्मी में भी कई भक्तों ने श्रद्धा से प्रवचन सुने और आत्मज्ञान प्राप्त किया।

Etah News: सकीट में हुआ सद्भावना सत्संग, बहती रही ज्ञान गंगा

Etah News: सकीट। रविवार को कस्बा के मोहल्ला खरा स्थित ब्रजभान सिंह के आवास पर एक दिवसीय सद्भावना सत्संग का आयोजन हुआ। जिसमें दर्जनों सत्संग प्रेमियों ने गुरुओं के प्रवचनों को सुन किया आत्मज्ञान की प्राप्त की। सत्संग में सतपाल महाराज के शिष्य महात्मा मुशफिरा नन्द एवं गोपाला नन्द ने रामायण, भागवद गीता एवं कुरान बाइबिल के आधार पर प्रवचन सुनाए गए। भीषण गर्मी में भी सत्संग प्रेमीजन समय मन लगाकर कर प्रवचनों से आत्म ज्ञान प्राप्त करते रहे। इस अवसर पर आयोजक ब्रजभान सिंह, सुनहरी लाल, अब्बल सिंह, डॉ. लाला राम, अरविन्द कुमार श्रीवास्तव, राम विलास, भूप सिंह, अम्बर सहाय, रामोद वघेल, अनूप सिंह, राजेन्द्र सिंह, वीरेन्द्र सिंह, कमला देवी, राजेश्वरी देवी,ओम प्रभा, रजनी देवी, ओमवती, रुचि देवी, किरन देवी, शिखा, निशा, गौरी, शालू एवं हिमांशू आदि सत्संग प्रेमी प्रवचनों को सुनते रहे।

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