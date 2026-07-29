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Etah News: फांसी लगने से हुई थी चौकीदार की मौत, पीएम रिपोर्ट में खुलासा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, एटा
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Etah News: अलीगंज में चौकीदार ग्रीश चन्द्र गुप्ता की फांसी लगने से मौत के बाद परिवार ने हत्या का आरोप लगाते हुए कहा कि रुपये के लेन-देन के विवाद में यह घटना हुई। बेटे अनमोल ने कहा कि कुछ दिन पहले पिता के साथ झगड़ा हुआ था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

Etah News: फांसी लगने से हुई थी चौकीदार की मौत, पीएम रिपोर्ट में खुलासा

Etah News: फांसी लगने से चौकीदार की मौत हुई थी। बुधवार को आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। इससे पहले घरवालों ने हत्या का आरोप लगाया था। आरोप थे कि रुपये के लेन-देन में घटना को अंजाम दिया गया है। अलीगंज पुलिस को मामले में तहरीर का इंतजार है। बता दें कि कोतवाली अलीगंज के मोहल्ला नजफअली निवासी ग्रीश चन्द्र गुप्ता (56) पुत्र सौजीराम राजगुरु ऑरियटंल स्कूल में चौकीदार थे और स्कूल के सामने घर होने के कारण कैंटीन भी चलाते थे। मंगलवार सुबह दूध लाने की कहकर घर से निकले थे जिसके बाद से वह घर नहीं लौटे। कुछ देर बाद स्कूल संचालक घर पहुंचे और बताया कि ग्रीश चन्द्र ने फांसी लगा ली है।

बेटे अनमोल का आरोप था कि रुपये के विवाद में पिता की हत्या हुई है। कुछ दिन पहले झगड़ा भी हुआ था। अलीगंज पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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