Etah News: गुरुओं के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त कर शिष्यों ने लिया आशीर्वाद
Etah News: बुधवार को जिले में गुरु पूर्णिमा उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया गया। विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने विशेष कार्यक्रम आयोजित किए। छात्रों ने अपने शिक्षकों का सम्मान किया और गुरु-शिष्य परंपरा के महत्व को पुन: रेखांकित किया। मंदिरों में भी धार्मिक अनुष्ठान और भंडारे का आयोजन हुआ।
Etah News: बुधवार को जिले में गुरु पूर्णिमा उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया गया। शिष्यों ने गुरुओं के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त हुए इस पावन परंपरा को बखूबी निभाया। विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने गुरु पूर्णिमा पर विशेष धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसमें शिष्यों ने अपने गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त किया और गुरु पूर्णिमा पर शहर में सकारात्मक और आध्यात्मिक माहौल बना रहा। अषाण पूर्णिमा को महर्षि वेद व्यास के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मनाया गया है, जिन्हें हिंदू धर्म में आदि गुरु का दर्जा प्राप्त है। गुरु पर्णिमा पर शिष्यों ने अपने गुरुओं के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति व्यक्त की। शहर में मनाए गए इस उत्सव ने गुरु-शिष्य परंपरा के महत्व को पुन: रेखांकित किया। गुरु पूर्णिमा का उत्सव शहर में केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं रहा, बल्कि यह समाज में गुरु के महत्व को पुनः स्थापित करने का एक प्रयास भी रहा। शहर के प्रमुख मंदिरों, आश्रमों और शिक्षण संस्थानों में विशेष पूजा-अर्चना और अनुष्ठान किए गए, जिसमें छात्र-छात्राओं ने अपने शिक्षकों का सम्मान किया। उन्होंने शिक्षकों को पुष्प, मिठाई और अन्य उपहार भेंट किए और उनसे उज्ज्वल भविष्य के लिए मार्गदर्शन मांगा। कई स्कूलों और कॉलेजों में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिसमें छात्रों ने गुरु-शिष्य परंपरा पर आधारित नाटक और गीत प्रस्तुत किए। आर्ष गुरुकुल समेत विभिन्न आश्रमों में शिष्यों ने अपने गुरुओं के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लिया。
मंदिरों में दिनभर चलते रहे धार्मिक अनुष्ठान
गुरु पूर्णिमा पर शहर के प्रसिद्ध काली मंदिर, कैलाश मंदिर, बालाजी मंदिर, रामदरबार मंदिर, छोटी-बड़ी हनुमान गढ़ी आदि सभी छेाटे-बड़े मंदिरों में सुबह शाम तक भक्तों की भीड़ बनी रही और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन होता रहा। शहर के आगरा रोड स्थित शनिदेव मंदिर समेत दर्जनों स्थानों पर भंडारा का भी आयोजन किया गया। जहां सभी जाति और धर्म के लोगों ने एक साथ भोजन और प्रसाद ग्रहण किया। यह आयोजन भाईचारे और सद्भाव का प्रतीक बना रहा।
बड़े जैन मंदिर में धूमधाम से मनाई गई गुरु पूर्णिमा
पुरानी बस्ती स्थित श्री पद्मावती पुरवाल पंचायत बड़े जैन मंदिर में गुरु नयन सागर महाराज के सानिध्य में गुरु पूर्णिमा उत्सव बड़े ही हर्षोंल्लस के साथ मनाया गया। सुबह भगवान की शांति धारा अभिषेक करने के बाद श्रावक, श्राविकाओं ने गुरु नयन सागर महाराज का पाद प्रक्षालन करते हुए आरती की। इसके साथ जैन शास्त्रों का वाचन किया। इसके बाद गुरु जी ने प्रवचनों के माध्यम से गुरु पूर्णिमा की महिमा का गुणगान करते हुए उसका महत्व समझाया। इस दौरान बड़े जैन मंदिर के पदाधिकारी और सैकड़ों श्रावक, श्राविकाए मौजूद रहे।
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