Etah News: गर्भवती महिलाओं की काउंसलिंग के लिए जिले में बनेंगे नौ मातृत्व सुरक्षा केन्द्र

Etah News: संस्थागत प्रसव बढ़ोत्तरी, गर्भवती महिलाओं में स्वास्थ्य, जांच और उपचार के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से शासन ने मातृत्व सुरक्षा केन्द्र बनाने का सुझाव रखा है। शासन के सुझाव पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से जनपद में नौ मातृत्व सुरक्षा केन्द्र खोले जाने को लेकर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। सीएमओ डा. राजेन्द्र प्रसाद ने बताया कि शासन ने इसको प्रेरणादायी मानते हुए प्रदेश के सभी जनपदों में मातृत्व सुरक्षा केन्द्र मॉडल लागू करने का विचार किया गया है, जिसके लिए सभी जनपदों से आवश्यकतानुसार केन्द्र खोले जाने और उनके संचालन संबंधी सुझाव मांगे गए हैं। उन्होंने भी जनपद में शासन की मंशा के अनुरूप आठ सीएचसी पर मातृत्व सुरक्षा केन्द्र बनाने का प्रस्ताव तैयार कराया जाएगा। इसके अलावा मेडिकल कालेज में भी एक केन्द्र संचालन को लेकर जानकारी एकत्रित की गई है। सीएमओ ने बताया कि मातृत्व सुरक्षा केन्द्र के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को प्रसव और प्रसव पूर्व होने वाली जांच एवं सावधानियों के बारे में जागरूक किया जा सकेगा。