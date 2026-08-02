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Etah News: शहर के आठ सेक्टरों में जीआईएस सर्वे पूर्ण, तय हो रहा नया टैक्स

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, एटा
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Etah News: एटा शहर में जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम सर्वेक्षण के तहत 25 में से 08 सेक्टरों का सर्वे पूरा हो चुका है। इससे नगर पालिका की राजस्व वसूली बढ़ने की उम्मीद है। नए कर मूल्यांकन के बाद शहर में विकास कार्यों को गति मिलेगी।

Etah News: शहर के आठ सेक्टरों में जीआईएस सर्वे पूर्ण, तय हो रहा नया टैक्स

Etah News: एटा, शहर में कराए जा रहे जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम सर्वेक्षण के तहत अब तक कुल 25 सेक्टरों में से 08 सेक्टरों का सर्वे कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जीआईएस आधारित इस सर्वे के पूरा होने के बाद नगर पालिका की राजस्व वसूली में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होने की उम्मीद जताई जा रही है। जीआईएस सर्वे के लिए अधिकृत कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि नगर पालिका कर्मचारियों के साथ शहर के वार्डों में घर-घर पहुंच रहे हैं। टीम भवनों का क्षेत्रफल, मंजिलें, व्यावसायिक या आवासीय उपयोग और उपलब्ध नागरिक सुविधाओं का सटीक जीआईएस मैपिंग के जरिए डिजिटल ब्योरा जुटा रही है। इसी डेटा के आधार पर भवनों का नया गृह कर, जल कर और सीवरेज कर निर्धारित किया जा रहा है। डिजिटल सर्वे होने से अब कर चोरी या भवनों का वास्तविक दायरा छिपाना संभव नहीं होगा। नगर पालिका ईओ निहाल सिंह बताया कि फिलहाल 08 सेक्टर्स में सर्वे पूरा हो चुका है और बाकी बचे 17 सेक्टर्स में काम तेजी से चल रहा है। जैसे ही शहर के सभी 25 सेक्टर्स का सर्वे कार्य पूरा हो जाएगा, उसके बाद नए कर मूल्यांकन की अनंतिम सूची सार्वजनिक की जाएगी। इसके बाद भवन स्वामियों को अपने निर्धारित कर, क्षेत्रफल या डेटा से जुड़ी किसी भी प्रकार की आपत्ति दर्ज कराने का पर्याप्त समय दिया जाएगा। जनसुनवाई के माध्यम से आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद ही नई कर दरें अंतिम रूप से लागू की जाएंगी.

विकास कार्यों को मिलेगी नई गति

एटा। जीआईएस सर्वे से अनमैप्ड और बिना टैक्स वाले व्यावसायिक एवं आवासीय परिसर भी टैक्स के दायरे में आ जाएंगे। इससे नगर पालिका के राजस्व में अप्रत्याशित इजाफा होगा। राजस्व बढ़ने से शहर में सड़कों के निर्माण, नालियों की सफाई, स्ट्रीट लाइट और पेयजल व्यवस्था जैसे विकास कार्यों को गति मिलेगी, जिससे शहर की जनता को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

एटा में जीआईएस सर्वे का उद्देश्य क्या है?
एटा में जीआईएस सर्वे का उद्देश्य नगर पालिका की राजस्व वसूली में वृद्धि करना है।
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