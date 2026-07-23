Etah News: राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए जनपद से हुए चार ऑनलाइन आवेदन
Etah News: राज्य पुरस्कार 2026-27 के लिए जनपद में चार शिक्षकों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। आवेदन पत्रों का सत्यापन परिषद मुख्यालय पर होगा। एक शिक्षक का आवेदन औपचारिकताएं पूरी नहीं करने के कारण निरस्त होने की संभावना है। बीएसए अनुपम अवस्थी ने इसकी जानकारी दी है। पिछले वर्ष जिले से सात शिक्षकों ने आवेदन किया था।
Etah News: राज्य पुरस्कार वर्ष 2026-27 के लिए जनपद में चार शिक्षकों ने ऑनलाइन आवेदन किए हैं, जिन्हें परिषद मुख्यालय भेजा जाएगा। जहां आवेदन पत्र सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद राज्य पुरुस्कार के लिए चयनित शिक्षक के नाम की घोषणा की जाएगी। जनपद स्तर पर किये गये एक ऑनलाइन आवेदन में औपचारिकताएं पूर्ण न होने से निरस्त होने की संभावना बनी हुई है। वर्ष 2026-27 में राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए प्राथमिक विद्यालय पिदौरा के सहायक अध्यापक ओमवीर सिंह, उच्च प्राथमिक विद्यालय अहमदनगर कलां के सहायक अध्यापक विपिन कुमार, कंपोजिट विद्यालय महानमई के सहायक अध्यापक साधु सिंह और प्राथमिक विद्यालय मलावन प्रथम के प्रधानाध्यापक रामनरेश ने राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है।
चार आवेदन में एक शिक्षक का आवेदन निरस्त होने की आशंका है। बीएसए अनुपम अवस्थी ने बताया कि इसमें एक शिक्षक ने अपनी ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी नहीं की है। पिछले वर्ष जिले से सात शिक्षकों ने आवेदन किया था। इनमें से तीन शिक्षकों का चयन होने के बाद वह लखनऊ में आयोजित राज्य स्तरीय चयन प्रक्रिया में शामिल हुए थे।
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