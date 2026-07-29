Etah News: युवक की मौत के मामले में पूर्व चेयरमैन के चालक पर रिपोर्ट
Etah News: कायमगंज-अलीगंज मार्ग पर एक सड़क हादसे में बाइक सवार सुरेश सिंह की मौत हो गई। उनके बेटे ने टेंपो चालक और पूर्व चेयरमैन की इनोवा कार के चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। हादसा उस समय हुआ जब टेंपो ने अचानक ब्रेक लगाया और सुरेश सड़क पर गिर गए।
Etah News: कायमगंज-अलीगंज मार्ग पर एक पेट्रोल पंप के पास हुए सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत के मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मामले में मृतक के बेटे ने टेंपो चालक और पूर्व चेयरमैन प्रदीप गुप्ता की इनोवा कार के चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। थाना जैथरा के गांव कुकराया रतनपुर निवासी विक्रम सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि 47 वर्षीय पिता सुरेश सिंह 26 जुलाई को बाइक से कायमगंज-अलीगंज मार्ग से गुजर रहे थे। एक पेट्रोल पंप के पास पहुंचे, तभी उनके आगे चल रहे एक टेंपो चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिए।
इससे बाइक टेंपो से टकरा गई और सुरेश सिंह सड़क पर गिर पड़े थे। आरोप है कि इसी दौरान सामने से आ रही पूर्व चेयरमैन प्रदीप गुप्ता की इनोवा कार के चालक ने सड़क पर गिरे सुरेश सिंह को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में उन्हें गंभीर चोटें आईं थी। इन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया था। चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
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